BM Mülteciler Yüksek Komiseri: 368 bin Ukraynalı, komşu ülkelere sığındı
Rusya'nın Ukrayna işgali 4.gününde
27 Şubat 2022 20:02
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan komşu ülkelere sığınan Ukraynalı sayısının yaklaşık 368 bine ulaştığını belirtti.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi açıklamasında “Ukrayna'dan Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova ve diğer ülkelere geçen mültecilerin sayısı artıyor ve şu anda 368.000'e ulaştı. Bu ülkelerin hükümetleri ve insanları mültecileri ağırlıyor. Bu sorumluluğu somut yollarla paylaşmak artık acildir” ifadelerini kullandı.
Ukrayna sınır komşusu Moldova’nın Devlet Başkanı Maia Sandu, bugün Ukrayna-Moldova Otaci sınır kapısına giderek incelemelerde bulunduğunu ve çatışmaların 4’üncü gününde Modolva’ya 70 bin Ukraynalının giriş yaptığını belirtti.