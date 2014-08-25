BM: IŞİD sistematik bir biçimde dini ve etnik temizlik yapıyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay adını İslam devleti olarak değiştiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün hem Irak'ta hem de Suriye'de 'etnik ve dini temizlik' yaptığını belirtti.

IŞİD’in 'soğuk kanlılıkla ve sistematik bir biçimde katliam yaptığını kaydeden Pillay, bunun savaş suçu olduğunu vurguladı. Pillay, örgütün Irak'ta karıştığı cinayet ve cinsel saldırı gibi suçların çok yaygın hale geldiğini de ifade etti.

Suriye: Batı ile birlikte çalışmaya hazırız

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Suriye'de de etkinliği bulunan IŞİD örgütüne karşı Suriye hükümetinden 'Uluslararası güçlerle birlikte çalışmaya hazırız' mesajı geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bugün düzenlediği bir basın toplantısında Suriye ile koordineli biçimde yürütülecek her türlü uluslararası veya bölgesel anti-terör girişimine sıcak bakabileceklerini söyledi. Muallim "ABD ve İngiltere ile birlikte çalışır mısınız?" şeklindeki soruya da "Neden olmasın" diye yanıt verdi. Muallim ABD'li gazeteci James Foley'nin IŞİD militanları tarafından kafası kesilerek öldürülmesini de kınadı.

Avrupa ülkeleri ise Suriye'de Beşar Esad hükümetiyle birlikte çalışma fikrine sıcak bakmıyor.

Son olarak Almanya Dıışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "İslam devleti örgütünün yarattığı tehdit yüzünden Esad ile görüşmelerin başlayabileceğini söylemek hatalı bir yaklaşım olur" dendi.

Irak'ta intihar saldırısı

Irak'ta ise şiddet devam ediyor. Bugün ülkenin başkenti Bağdat'ta bir Şii camisine intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda en az 9 kişinin öldüğü ve 21 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren yetkililer saldırganın üzerindeki bombaları caminin içine girdikten sonra patlattığını belirtti.

IŞİD tehdidi

Suriye'nin kuzeyinde güçlendikten sonra Haziran ayında Irak'a giren IŞİD örgütü hızla geniş bir alanı kontrolü altıuna almıştı.

Irak'In ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirdikten sonra Bağdat'a doğru ilerleyen IŞİD örgütü Haziran sonuna gelindiğinde ismini 'İslam devleti' olarak değiştirdi ve tek taraflı olarak örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin de yeni halife olduğunu ilan etti.

IŞİD'e karşı Irak'ın kuzeyinde çatışamn Kürt güçlerine ABD hava desteği sağlamaya devam ediyor.