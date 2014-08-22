İran: IŞİD ile mücadeleye ambargonun kaldırılması şartı ile destek veririz

Amerika Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile mücadelede Ortadoğu ülkelerinin önemli rolü olduğunu belirtmesinin ardından İran'dan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, IŞİD'e yönelik uluslararası mücadeleye ancak nükleer programı yüzünden ülkesine uygulanan yaptırımlar kaldırılırsa destek vereceklerini belirtti. Zarif, başbakanlığa aday gösterilen Ahmet Davutoğlu'nu "çok rahat diyalog kurup konuşabildiği biri" sözleriyle değerlendirdi.

İran'ın resmi haber ajansı İrna'ya konuşan Zarif, Irak'ta harekete geçme konusunda anlaşmaya varırlarsa, bunun karşılığında İran içinde bir şeyler yapılmasını beklediklerini belirterek, İran'a nükleer programından dolayı uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Batılı ülkelerle IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği yapma konusunda görüşmeleri devam ettirdiklerini belirten Zarif, İran'ın kazanımının ne olacağı konusunda netleşmiş bir şey olmadığını ifade etti.

Öte yandan Zarif "Sizi neden Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile kıyaslıyorlar?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben ve Sayın Davutoğlu'nun hem bilimsel çalışma alanı ve hem icraat alanı uluslararası ilişkiler üzerinde olmuştur. İkimizde bu alanda ders vermişiz ve kitabımız olmuştur. Diğer taraftan yaş farkımız da birkaç aydan fazla değil. Belki bu sebeplerden dolayı bizi birbirimizle kıyaslıyorlar" cevabını verdi.

Çarşamba akşamı yayınlanan programda, Zarif, diğer ülke dışişleri bakanları ile kıyaslandığında Davutoğlu'nu "çok rahat diyalog kurup konuşabildiği biri" olarak değerlendirdi.