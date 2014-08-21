İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrail'i zayıflatacağına dair yanlış anlayışa sahip olduğunu belirterek, "Hamas, bizi zayıflatacağına dair yanlış bir anlayışa sahip. Ben diyorum ki; Hamas eğer bize saldırırsa yedi kat misliyle cevap veririz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Netanyahu, başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Moşe Yalon'la düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Filistinli gruplar arasında Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde yürütülen müzakerelerin askıya alınmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılara değinerek, "Gazze'deki terör örgütlerinin liderleri ve komutanları bizim hedefimizdedir ve hiçbirinin dokunulmazlığı yoktur" dedi.

"Koruyucu Hat" operasyonunun sona ermediğini, bunun Hamas'ın kuruluşundan bu yana aldığı "en sert darbe" olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Ed-Dayf'ı hedef alan saldırıyla ilgili olarak, "Hamas, bizi zayıflatacağına dair yanlış bir anlayışa sahip. Ben diyorum ki; Hamas eğer bize saldırırsa yedi kat misliyle cevap veririz" ifadelerini kullandı.

'Kim savaşı durdurmak istiyorsa, Hamas'ın yaptıklarını durdurmalıdır'

Netanyahu, Kahire'deki müzakerelere geri dönüşle ilgili bir soruya ise "Kim bizim bir bedel ödeyerek ateşkes sağlanması için çabaladığımızı söylüyor? Biz, ister ateşle isterse siyasetle olsun halkımızın güvenliğini sağlayacak bir zemin üzerinde çalışıyoruz. Mısır'ın gösterdiği büyük çabayı takdir ediyoruz. Biz Mısır'ın girişimini kabul ettik. İsrail Parlamentosu Knesset'teki tüm bakanlar da bunu kabul etti. Kim savaşı durdurmak istiyorsa Hamas'ın yaptıklarını durdurmalıdır. Arap dünyası Hamas'a karşı, kim onlarla beraber Katar, Türkiye ve İran" yanıtını verdi.

Yeni bir kara harekatı

Savunma Bakanı Moşe Yalon da Gazze'ye yeni bir kara harekatı dahil bütün ihtimallerin masada açık beklediğini ifade etti.İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2 bin 49 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla Filistinli yaralandı.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmişti. Bir ayı aşkın süren saldırılardan sonra Mısır'da yürütülen müzakerelerin ardından kalıcı ateşkes sağlanamamış, Gazze'den roket atıldığı iddiasıyla İsrail ordusu, Gazze'ye yeniden saldırmaya başlamıştı.