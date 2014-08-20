İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8'i çocuk 21 kişi öldü

İsrail'in, kalıcı ateşkes müzakereleri sürerken Gazze’den roket fırlatıldığını iddia ederek yeniden başlattığı saldırılarda 24 saatte 21 kişi öldü. Ölenlerden 8'i çocuk.

Al Jazeera'nin haberine göre, İsrail 10 günlük ateşkesin ardından yeni saldırılarında Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın önemli komutanlarından Muhammed Deyf’i hedef aldı.

Kassam Tugayları, beşinci kez İsrail’in suikast girişimine hedef olan Deyf’in saldırıdan kurtulduğunu açıkladı ancak saldırıda Deyf’in eşiyle 7 aylık çocuğu hayatın kaybetti. Aynı saldırıda üç kişi daha öldü.

İsrail, daha önce sürpriz karşı saldırılarla İsrail ordusuna büyük kayıplar verdiren Deyf’i Gazze’deki ‘en büyük tehdit’lerden biri olarak görürken, geçen hafta açıkça Hamaslı komutanı ölümle tehdit etmişti.

Deyf'e düzenlenen beşinci suikast

30 yıldır İsrail’e silahlı direnişin en önemli liderlerinden biri oalrak görülen Deyf, şimdiye kadar tüm siyasi görevleri reddedip, varlığını kabul etmediği İsrail devletine karşı direnişi tercih etti.

Deyf İsrail’in 2006'dan beri ambargoyla nefes aldırmadığı Gazze’de tüneller yoluyla ablukayı delme fikrinin de mimarı olarak görülüyor.

50'li yaşlarda olduğu tahmin edilirken, en son görüntüleri 2002’de ortaya çıktı. İsrail daha önce de kendisini hedef almış, Deyf füzeyle vurulan arabasından yaralı olarak çıkarılırken görüntülenmişti.

Hamas, İsrail'in doğalgaz tesisini vurdu

İsrailli bakan gazetecilere yaptığı açıklamada Hamas liderlerini hedef almaya devam edeceklerini açıklarken, İsrail füzeleri yine sivilleri vurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saatte İsrail hava bombardımanlarında 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusuysa çocuk ölümlerine değinmeyip sadece silahlı 4 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.