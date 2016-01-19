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Dünya

BM: Irak'ta 22 ayda 18 bin 800 sivil öldü

Birleşmiş Milletler, resmi olmayan ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti

19 Ocak 2016 16:46

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı raporda, Irak’ta 1 Ocak 2014 ile 31 Ekim 2015 tarihleri arasında en az 18 bin 802 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

BBC’nin haberine göre, Irak’taki sivillerin maruz kaldığı şiddetin sarsıcı olmayı sürdürdüğünü aktaran BM, ülke içinde 3.2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

36 bin 245 kişinin yaralandığı ifade edilen raporda, evlerini terk etmek zorunda kalanların bir milyondan fazlasının okul çağında olduğu bilgisi yer aldı. Ölümlerin neredeyse yarısının Bağdat’ta meydana geldiğini belirten BM, resmi olmayan ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Raporda IŞİD'in "savaş suçu işlediği ve muhtemelen soykırım yaptığı" da ifade edildi. BM, IŞİD'in yaklaşık 3 bin 500 kişiyi de köle olarak esir aldığını ve bu kişilerin büyük çoğunun Ezidi olduğunun düşünüldüğünü aktardı. 

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