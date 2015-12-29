Irak Başbakanı: 2016 IŞİD'in Irak topraklarında mağlup edileceği yıl olacak

Ramadi kentinin IRak güçlerince alınmasının ardından konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 2016'da terör örgütü IŞİD'in Irak topraklarında mağlup edileceğini söyledi.

Reuters'in haberine göre, Irak Başbakanı Haydar İbadi, hükümet ordusunun Ramadi şehrini terör örgütü IŞİD'in elinden kurtarmasıyla ilgili yorumunda, "2016, büyük ve nihai zaferin yılı olacak, IŞİD'in Irak'taki varlığına son verilecek" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Irak ordusunun kurtardığını açıkladığı Ramadi'yle ilgili konuşmasında, bazı mahallelerinin halen terör örgütünün kontrolünde olduğunu söyledi. Kerry, "Yine de Irak bayrağı şehirdeki hükümet binaları üzerinde dalgalanıyor, düşman güçler ise büyük yenilgiye uğradı" dedi.

Başarılı operasyon için Irak hükümeti ve ordusuna teşekkür eden Kerry, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun operasyona destek verdiğini ve yardımını sürdüreceğini belirtti. ABD'li bakan, Ramadi'nin onarımı için Irak hükümetine 50 milyon dolarlık para yardımı sağlanacağını da sözlerine ekledi.