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Irak ordusu Ramadi'yi IŞİD'in elinden aldı

"Ramadi özgürleştirildi ve terörle mücadeleye bağlı silahlı birlikler hükümet binasında Irak bayrağını göndere çekti"

28 Aralık 2015 14:54

Irak ordusu Ramadi'nin IŞİD'den tamamen temizlendiğini duyurdu. 

Irak Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ordunun hükümet binasına Irak bayrağını aktardı. Resul, "Ramadi özgürleştirildi ve terörle mücadeleye bağlı silahlı birlikler hükümet binasında Irak bayrağını göndere çekti" dedi. 

Mayıs ayında IŞİD’in ele geçirdiği Sünni yoğunluklu kent bir haftadan fazla süredir Irak ordusu tarafından kuşatma altında tutuluyordu. Kentin merkezine giren ordu, bubi tuzaklarının yerleştirildiği sokaklarda metre metre ilerlemeye başlamıştı. Keskin nişancı atışının kesilmesiyle IŞİD militanlarının konuşlandığı resmi binalara yönelik operasyon yapıldı. Operasyona öncülük eden güvenlik güçlerinin sözcüsü Sabah el-Numani, bu binaların alındığını ve bunun kentin kazanıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Irak ordusunun bundan sonraki adımı kentteki muhtemel direniş hücrelerini temizlemek olacak. Bölgedeki askerlerin şehrin kuzeydoğusuna yöneldiğini belirtiliyor.

Ramadi’nin alındığı haberleri Irak’ta sevinçle karşılandı. Başkent Bağdat’ta sokakta kutlamalar yapılırken, hükümetten de iddialı bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsü, Ramadi’den sonraki hedefin Musul olacağını duyurdu.

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