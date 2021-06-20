BM, iklim konusunda 100 milyar dolarlık anlaşmayı imzalamayan dünya liderlerini kınadı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa, dünya liderlerinin küresel ısınmanın trajik etkilerini sınırlamak için bir anlaşmayı güvence altına almaktan "çok uzakta" olduğunu söyledi.

Espinosa, Cornwall'daki G7 toplantısında ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerin yeşil teknolojilere yatırım yapmasına yardımcı olmak için yılda 100 milyar dolar bulma taahhütlerini yerine getirme konusunda bir gelişme olmadığını belirtti.

31 Ekim'de İskoçya'nın Glasgow şehrinde başlayacak olan BM İklim Konferansı'nın; buzulları eriten, deniz seviyelerini yükselten ve mercan resiflerini yok eden küresel ısınmaya karşı savaşta özel bir öneme sahip olduğu düşünülüyor.

Gelişmekte olan ülkelerin emisyonlarını azaltma planlarına uymaları ve fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmaları için gereken mali yardımların gerçekleşmemesi durumunda, taahhüdün yerine getirilmesinin kritik olduğu yorumlandı.

Espinosa, zirvenin tüm delegelerin şahsen katılacağı veya kısmen veya tamamen sanal bir formatta düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda hala şüpheler olduğunu da sözlerine ekleyerek "Tam teşekküllü bir konferanstan sanal olabilecek bir konferansa kadar tüm olası senaryolar üzerinde çalışıyoruz. İngiltere başkanlığının fiziksel bir toplantı yapmak için uğraştığı doğru" dedi.