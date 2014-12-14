BM iklim konferansında anlaşma sağlandı

Peru'nun başkenti Lima'da yapılan BM iklim değişikliği konferansında iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımlar konusunda uzlaşmaya varıldı. Delegeler, gelecek yıl Paris'te onaya sunulacak, her ülkenin atması gereken adımları belirleyen çerçeve metin üzerinde anlaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkeler arasındaki görüş ayrılıkarı nedeniyle konferans iki gün uzadı. Çevreci gruplar, anlaşmayı yetersiz buldu ve yeni metnin iklim değişikliğiyle ilgili kuralları zayıflatacağını savundu. Görüşmeler, yoksul ve zengin ülkelerin, karbon salımlarının azaltıması konusundaki yükümlülüğü nasıl paylaşacağına ilişkin anlaşmazlık yüzünden uzadı.

Lima'da bulunan BBC muhabiri Matt McGrath, 194 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta, "hiç bir ülkenin istediği her şeyi alamadığını, ama her ülkenin bir şeyler aldığını" söylüyor. Muhabirimiz, 48 saat aralıksız devam eden görüşmelerin ardından gelen uzlaşmanın delegeleri rahatlattığını aktarıyor.

Konferansa başkanlık eden Peru Çevre Bakanı Manuel Pulgar-Vidal, "Mükemmel bir metin değil ama tarafların pozisyonlarını içeriyor" dedi. Toplantıda, ilk taslak metin zengin ülkeleri küresel ısınmayla ilgili sorumluluklarından sıyrılmaya çalışmakla suçlayan gelişmekte olan ülkeler tarafından reddedilmişti.

Nihai metnin, bu kaygıları dikkate alan düzenlemeler içerdiği belirtiliyor. Taslak metin, 2015'te her ülkenin iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili kapasitesini ve sorumluluklarını yansıtan kapsamlı bir anlaşma imzalanmasını, zengin ülkelerin zor durumdaki yoksul ülkelere mali yardımda bulunmasını, da öngörüyor.