BM: Hükûmetler iklim kriziyle mücadelede yavaş hareket ediyor

Birleşmiş Milletler, dünya genelinde milyonlarca insan sel, kuraklık, aşırı sıcaklık gibi ekstrem hava olaylarıyla bağlantılı felaketlerle karşılaşırken hükûmetlerin iklim bozulmasıyla mücadele etmek için gerekli adımları atmak konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 2020 Adaptasyon Raporu'na göre dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık dörtte üçü küresel ısınmanın etkilerine karşı mücadele gerekliliğini tanıdı. Ancak rapor bu planların çok azının tehditi azaltmaya yeterli olduğunu; adım atmak için fonların yetersiz olduğunu gösterdi.

Rapora göre, hükûmetlerin önlemler için ayırdığı ödenek aşırı hava olaylarıyla mücadele için yeterli değil. Yoksul ülkelerin iklim krizinin etkileriyle mücadele edebilmesi için her yıl 70 milyar dolar ödenek ayrılması gerekirken her yıl kalkınma yardımı olarak 30 milyar dolar sağlandığı tespit edildi.

Birleşmiş Milletler, çok sayıda ülkenin Koronavirüs'ün etkilediği ekonomi nedeniyle iklim kriziyle mücadele için yeterli kaynakları bulamayacağı uyarısında da bulundu.

2020, kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçti.