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Çevre

BM Gıda Çöpleri Raporu: Saniyede 29,5 ton çöpe gidiyor

Dünya genelindeki gıda maddelerinin yüzde 40’ı çöpe gidiyor

04 Kasım 2021 18:40

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan Gıda Çöpleri Raporu’na (Fost Waste Report Index) dünyada her yıl 931 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor. 2019 verilerine göre hazırlanan raporda insanlığın saniyede çöpe attığı gıda maddelerinin miktarı ise yaklaşık yetişkin 5 filin kilosuna denk düşen 29,5 ton.

Ancak insanlığın yaptığı gıda israfı bununla sınırlı değil. Karar'ın haberine göre, çevreyi koruma organizasyonu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yayımladığı rapora göre dünya genelinde 1,5 milyar ton gıda maddesi tarım ekonomisinde daha henüz bir ürün haline gelmeden kayboluyor. Her iki rapordaki veriler birleştirildiğinde dünya genelindeki gıda maddelerinin yüzde 40’ı çöpe gidiyor.

İsraf edilen gıda dünya genelindeki atık gazların yüzde 8 ile 10'una neden oluyor

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