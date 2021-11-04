BM Gıda Çöpleri Raporu: Saniyede 29,5 ton çöpe gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan Gıda Çöpleri Raporu’na (Fost Waste Report Index) dünyada her yıl 931 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor. 2019 verilerine göre hazırlanan raporda insanlığın saniyede çöpe attığı gıda maddelerinin miktarı ise yaklaşık yetişkin 5 filin kilosuna denk düşen 29,5 ton.

Ancak insanlığın yaptığı gıda israfı bununla sınırlı değil. Karar'ın haberine göre, çevreyi koruma organizasyonu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yayımladığı rapora göre dünya genelinde 1,5 milyar ton gıda maddesi tarım ekonomisinde daha henüz bir ürün haline gelmeden kayboluyor. Her iki rapordaki veriler birleştirildiğinde dünya genelindeki gıda maddelerinin yüzde 40’ı çöpe gidiyor.

Peki bu süreç iklime nasıl etki ediyor? Bu amaçla Nature Food isimli dergide yayınlanan verileri inceleyen araştırmacılar üretimden, satış ve tüketime kadar yaşan süreçte ortaya çıkan zararlı gazların insanlar tarafından salınan zararlı sera gazlarının üçte birini teşkil ettiğini tespit etti. BM uzmanları ise israf edilen gıda maddelerinin dünya genelindeki atık gazların yüzde 8 ile 10 arasındaki kısmına neden olduğu tahmin ediliyor.

Almanya'da kişi başı 75, Gana'da 84 kilo gıda maddesi çöpe gidiyor

Uzmanlar bu rakamların tahminlere ve kaba değerlere dayandığını belirtiyor ve konu hakkında kesin bilgilere ulaşmak için benzeri birçok araştırmanın karşılaştırmalı olarak yapılması gerektiğini söylüyor. Hafta sonu Glasgow’da global gıda sistemi tartışılacak ve israfın önlenebilmesi önlemler tartışılacak.

Gıda Çöpleri Raporu’nun bir diğer ilginç sonucu ise gıda israfının batılı ülkelerde daha çok olduğu yönündeki bir ön kabulü yıkması. Almanya’da hanelerde kişi başına yıllık 75 kg gıda maddesi çöpe giderken bu rakam Gana’da 84 kg, Kenya’da 99 kg ve Lübnan’da 105 kg. Bunun nedeni ise az gelişmiş ülkelerde gıda maddelerinin saklanması imkanlarının gelişmiş ülkeler kıyasla daha az olması.