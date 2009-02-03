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Politika

BM Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a destek

BM Genel Sekreteri Mun, telefonla aradığı Erdoğan'a, 'Davos'ta yapılan haksızlık' nedeniyle üzgün olduğunu söyledi

03 Şubat 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban-Ki Mun ile bir telefon görüşmesi yaptı.
BM Genel Sekreteri Ban, akşam saatlerinde Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Davos'taki toplantıdan sonra görüşme fırsatı bulamadıklarını ifade eden BM Genel Sekreteri Ban, “şimdi bizzat arayarak, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü belirtmek istediğini” söyledi.

Erdoğan'a, “Haksız ve adaletsiz bir yönetimle kendinizi ifade etmenize izin verilmedi” diyen Ban, “ancak daha önemli belirtmek istediğim konu şudur; Orta Doğu'nun çok meşekatli ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini biliyorsunuz. Bu bölgenin, liderliğinize, ara buluculuk misyonunuza inisiyatif kullanmanıza ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, “barış için Türkiye'nin üzerime düşen her türlü görevi yapmaya hazırız olduğu” karşılığını verdi.
Ban-Ki Mun, Erdoğan'a, “inisiyatif alışı ve liderliğine güvendiğini” belirterek, “Lütfen temas halinde olalım. Orta Doğu'nun buna ihtiyacı var” dedi.

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