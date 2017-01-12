BM Genel Sekreteri: Kıbrıs için kimse mucize beklemesin

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Gerekli enstrümanların bulunması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Konferans bugün bir kez daha toplanacak. Hemen hızlı çözüm, mucize beklenemez" dedi.

Kıbrıs zirvesinin sürdüğü İsviçre'nin Cenevre kentinde, KKTC ve Rum yönetimi liderleri Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıslı liderlere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.

"Mucize beklenemez"

Yapıcı çözüm için çalıştıklarını kaydeden Antonio Guterres, "Gerekli enstrümanların bulunması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Konferans bugün bir kez daha toplanacak. Hemen hızlı çözüm, mucize beklenemez. Biz burada sağlam bir çözüm için çalışıyoruz. Ve bu anlamda gerektiği kadar, gereken şekilde bu amaca ulaşabilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

"Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı..."

Kıbrıs müzakerelerinde BM'nin rolü üzerine konuşan Guterres, "Çok net şekilde şunu dile getirmek istiyorum. BM için bizim buradaki rolümüz taraflara destek vermek. Amacımız da anlaşma konusunda destek verme. Herhangi bir başka gündemimiz yok. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz. Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar'ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı" ifadelerini kullandı.