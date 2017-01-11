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Dünya

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi: Pek çok konu çözüme kavuştu

BM Temsilcisi, Cenevre’de yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu

11 Ocak 2017 19:51

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.

Öte yandan Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın aktardığına göre, Cenevre’de süren kritik Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs tarafında “kriz” havası hakim.

Kıbrıs Rum tarafından bazı kesimler bugün akşamüstü saatlerinde konuşulacak olan harita konusu ile ilgili hususları görüşmelerin sona ermesini beklemeden basın ile payşaştı.

Kıbrıs sözcüsü Nikos Hristodulidis yeni gelişmelerin ‘tehlikelere gebe’ olduğu uyarısında bulundu. Kendi toplumuna sağduyu çağrısında bulunan Hristodulidis, “basına sızmaların” bir an evvel son bulması gerektiğini vurguladı.

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