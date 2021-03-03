BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya genelinde tüm planlanmış kömür projeleri iptal edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, enerji üretiminden kömürün çıkarılmasının iklim kriziyle mücadelede atılacak en önemli adım olduğunu söyledi. Guterres "Dünya genelinde bütün planlanmış kömür projeleri iptal edilmeli" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Geçmiş Kömür İttifakı (PPCA) zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, "Bugün bütün hükûmetlere, özel şirketlere ve yerel otoritelere üç adım atmaları yönünde çağrı yapıyorum. Birincisi, bütün kömür projelerini iptal edin ve kömüre ölümcül bağımlılığı sonlandırın. İkincisi, kömür fabrikalarının uluslararası finansmanını sonlandırın. Üçüncüsü de gerekirse fabrika fabrika ilerleyerek (kömür endüstrisi çalışanları için) geçiş sürecini organize etmek için küresel çabalara başlayın" ifadelerini kullandı.

PPCA, 2017 yılında Britanya ve Kanada tarafından kuruldu. PPCA, enerji üretiminde kömürden çıkış için eyleme geçme kararı alan farklı hükümet ve eyaletleri bir araya getiriyor.