BM Genel Sekreteri: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırması için hukuki karar gerekir

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak adlandırması için bir yasal mercinin bu tanımlamayı kabul eden hukuki karar vermesi gerektiğini söyledi.

Gazetecelerin BM'nin 1915 olaylarını niçin "soykırım" olarak adlandırmadığına yönelik sorusunu cevaplayan Dujarric, BM'nin bu tanımlamayı yapması için "yasal bir merci"nin 1915 olaylarını bu şekilde nitelendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu yasal mercilerin hangileri olabileceği konusunda açıklama yapmayan Dujarric, BM'nin bu konudaki görüşlerini daha önce açıkladığını ve bunu değiştirmeyeceklerini de söyledi.



Dujarric, konuya ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda "trajik olaylar" ve "katliam suçları" ifadelerini kullanmıştı.