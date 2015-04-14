BM 'soykırım' yerine 'trajik olaylar' ve 'katliam suçları' dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda, 1915 olaylarını "trajik olaylar" ve "katliam suçları" olarak niteledi.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Ermeni iddiaları ve Papa'nın açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Dujarric, Ermenilerin 24 Nisan'da 1915 yılındaki "trajik olayları" anacaklağını söyledi.

'1915'e ilişkin tanımların herhangi bir yasal etkisi yok'

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, yüz yıl önceki olayların tanımlanmasına ilişkin duyarlılığın farkında olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter Ban Ki Moon, 1915 yılının 'trajik olayları'nın anılması ile o dönemde yaşanan gerçeklerin ortaya çıkarılması için işbirliğinin sürdürülmesinin, benzer 'katliam suçları'nın gelecekte de yaşanmaması için ortak kararlılığı güçlendirmesi gerektiğine inanmaktadır" dedi.

1915'e ilişkin kullandığı tanımlamaların herhangi bir "yasal etkisi" olmadığını belirten Dujarric, olaylarla ilgili olan ülkelerin bu konudaki görüşmeleri sürdürmesinin önemine inandıklarını söyledi.