T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM 'soykırım' yerine 'trajik olaylar' ve 'katliam suçları' dedi

1915 yılının 'trajik olayları'nın anılması ile o dönemde yaşanan gerçeklerin ortaya çıkarılması için işbirliğinin sürdürülmesi gerekiyor

14 Nisan 2015 02:32

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda, 1915 olaylarını "trajik olaylar" ve "katliam suçları" olarak niteledi.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Ermeni iddiaları ve Papa'nın açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Dujarric, Ermenilerin 24 Nisan'da 1915 yılındaki "trajik olayları" anacaklağını söyledi.

 

'1915'e ilişkin tanımların herhangi bir yasal etkisi yok'

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, yüz yıl önceki olayların tanımlanmasına ilişkin duyarlılığın farkında olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter Ban Ki Moon, 1915 yılının 'trajik olayları'nın anılması ile o dönemde yaşanan gerçeklerin ortaya çıkarılması için işbirliğinin sürdürülmesinin, benzer 'katliam suçları'nın gelecekte de yaşanmaması için ortak kararlılığı güçlendirmesi gerektiğine inanmaktadır" dedi.

1915'e ilişkin kullandığı tanımlamaların herhangi bir "yasal etkisi" olmadığını belirten Dujarric, olaylarla ilgili olan ülkelerin bu konudaki görüşmeleri sürdürmesinin önemine inandıklarını söyledi.

ETİKETLER

ermeni katliamıban ki moonStephane Dujarric

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24