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Dünya

BM'den Kapalı Maraş için 'tek taraflı eylemlerden kaçınma' çağrısı

"Ada'da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılmalı"

06 Ekim 2020 23:16

Birleşmiş Milletler (BM), KKTC'nin Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yaptı.

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