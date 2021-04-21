BM'den BAE'ye: Prenses Latife'yi serbest bırakın

Birleşmiş Milletler'den uzmanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce "Hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife El Maktum'un durumu hakkında bilgi vermesi ve neredeyse çıkartılmasını istedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 18 Şubat'ta yaptığı "Prenses Latife evde, bakılıyor" açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Prenses'in yaşadığına dair bir kanıt talep etti.

BM İnsan Hakları uzmanlarından yapılan ortak açıklamada "Prenses Latife'nin şubat ayında çıkan videosundan özgürlüğünden mahrum bırakıldığını söylemesinin ardından durumuyla ilgili bilgi almak için yaptığımız resmi talebe rağmen yetkililerden hâlâ somut bir bilgi almamak alarm verici. BAE yetkililerinin Prenses Latife hakkında "Evde, bakılıyor" açıklaması bu durumda yeterli değil."

Uzmanlar, Prenses Latife'nin durumuyla ilgili bağımsız bir doğrulama istedi.

TIKLAYIN - BM, daha önce "Hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt istiyor

BBC'nin Panorama programı, Prenses Latife'nin kendisine ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydettiği videoları yayımlamıştı. Prenses Latife bu videolarda, 2018'de Dubai'den kaçma girişiminden sonra kaçırıldığını ve babası tarafından "rehin" tutulduğunu söylemişti.