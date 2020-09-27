BM'de konuşan ada ülkeleri: Covid-19 öldürmezse iklim krizi bizi yok edecek

Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarında birçok ülke lideri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde küresel ısınma probleminin unutulmaması gerektiğine değindi.

Bir yandan Sibirya'da tarihin en yüksek sıcaklıkları kaydedilirken Grönland ve Kanada'da eriyen buz kitleleri rekor seviyelere çıktı. Küresel ısınma karşısında en çok tehlikede olan ada ülkeleri, bu soruna daha fazla önem verilmesi için BM'nin yıllık toplantısında çağrıda bulundu.

Euronews'in haberine göre, Küçük Ada Devletleri Birliği ile En Az Gelişmiş Ülkeler Grubu, iklim krizinin bazı ülkeleri yok olma tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Bu şekilde devam ederse 75 yıl sonra birçok üye ülkeyi Birleşmiş Milletler'de temsil edebilecek kimse kalmayabilir" açıklamasını yaptı.

Dünya genelinde artan doğal afetlere dikkat çeken Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, "Zaten bir tür çevresel kıyamet yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

En yüksek noktası deniz seviyesinde yaklaşık 4,6 metre olan Tuvalu'nun başbakanı Kausea Natano da, "Covid-19 şu an birincil sorunumuz olsa da, Pasifik bölgesinde yaşayan halkaların yaşamına, güvenliğine ve iyiliğine uzun vadede en büyük sorun iklim değişimidir" şeklinde konuştu.

Marshall Adaları Cumhurbaşkanı David Kabua, "Benimki gibi küçük adaların sadece kağıt üzerinde verilen sözler için vakti kalmadı" uyarısında bulundu.

Buzullar tamamen erirse, deniz 5 metre yükselebilir

2015 yılında BM önderliğinde Paris'te imzalanan İklim Anlaşması, dünya genelindeki sıcaklıkların endüstriyel devrim öncesine göre 2 santigrat dereceden fazla artmamasını öngörüyor. Ancak bilim insanlarına göre mevcut gidişatta bunun çok daha ötesine geçilebilir.

Yeni bir araştırmaya göre sıcaklıkların 0,9 derece daha artması durumunda Batı Antarktika'da eriyen buzlar geri dönülemeyecek noktaya ulaşabilir. Bölgedeki buzların tamamen erimesi durumundaysa deniz seviyesi 5 metre yükselebilir.