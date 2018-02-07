"BluTV ve Puhu'nun yayına başlaması Türk oyuncuları heyecanlandırmıştı; şimdi RTÜK istediği gibi ceza kesecek"

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, internet üzerinden yayın yapan dijital platformların RTÜK tarafından denetlenmesi için Meclis'e sunulan yasa teklifine ilişkin olarak, "İnternet televizyonculuğu BluTV ve Puhu’nun yayına başlaması özellikle Türk dizi sektörünü ve oyuncuları çok heyecanlandırmıştı.Senaryolar daha özgür yazılacak, daha cesur sahneler çekilebilecek, sansürsüz diziler üretilebilecekti...

Bu heyecan çok kısa sürdü. RTÜK bizden olan bu internet televizyonlarını tıpkı Star’ı, Kanal D’yi, Show’u, atv’yi denetler gibi denetleyecek" yorumunda bulundu.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "AKP’li ya da CHP’liye kız verir misiniz?" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

İnternet üzerinden yayın yapan dijital platformların RTÜK tarafından denetlenmesi için Meclis’e yasa teklifi sunuldu.

Yani artık, Puhu’da yayınlanan Fi’de Ozan’la Serenay duşa girip öpüşemeyecek..

BluTV’de yayınlanan Masum’da sigara içildi, kadehler tokuştu görüntüleri de olmayacak...

Netflix’teki Narcos da buna dahil...

Hadise’nin müzik kanallarında yasaklanıp Youtube’ta gösterilen klibi de...

İnternet televizyonculuğu BluTV ve Puhu’nun yayına başlaması özellikle Türk dizi sektörünü ve oyuncuları çok heyecanlandırmıştı.

Senaryolar daha özgür yazılacak, daha cesur sahneler çekilebilecek, sansürsüz diziler üretilebilecekti...

Bu heyecan çok kısa sürdü.

RTÜK bizden olan bu internet televizyonlarını tıpkı Star’ı, Kanal D’yi, Show’u, atv’yi denetler gibi denetleyecek.

Cezalar yazabilecek.

Netflix, Amazon Prime Video, Youtube’a ise ceza yazamayacağı için gerektiğinde erişimi engelleyebilecek.

Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan internet televizyonculuğunun ayağa kalkmasını geciktirecek bir uygulama bu...

RTÜK’ün yerli yabancı internet platformlarını denetlemesinin, önümüzdeki dönemde çok tartışacağımız sonuçları olacaktır...