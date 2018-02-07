T24 LogoT24 Logo
Medya

"BluTV ve Puhu'nun yayına başlaması Türk oyuncuları heyecanlandırmıştı; şimdi RTÜK istediği gibi ceza kesecek"

"RTÜK'ün yerli yabancı internet platformlarını denetlemesinin, önümüzdeki dönemde çok tartışacağımız sonuçları olacaktır"

07 Şubat 2018 12:53

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu,  internet üzerinden yayın yapan dijital platformların RTÜK tarafından denetlenmesi için Meclis'e sunulan yasa teklifine ilişkin olarak, "İnternet televizyonculuğu BluTV ve Puhu’nun yayına başlaması özellikle Türk dizi sektörünü ve oyuncuları çok heyecanlandırmıştı.Senaryolar daha özgür yazılacak, daha cesur sahneler çekilebilecek, sansürsüz diziler üretilebilecekti...
Bu heyecan çok kısa sürdü. RTÜK bizden olan bu internet televizyonlarını tıpkı Star’ı, Kanal D’yi, Show’u, atv’yi denetler gibi denetleyecek" yorumunda bulundu.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "AKP’li ya da CHP’liye kız verir misiniz?" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

İnternet üzerinden yayın yapan dijital platformların RTÜK tarafından denetlenmesi için Meclis’e yasa teklifi sunuldu.

Yani artık, Puhu’da yayınlanan Fi’de Ozan’la Serenay duşa girip öpüşemeyecek..
BluTV’de yayınlanan Masum’da sigara içildi, kadehler tokuştu görüntüleri de olmayacak...
Netflix’teki Narcos da buna dahil...
Hadise’nin müzik kanallarında yasaklanıp Youtube’ta gösterilen klibi de...
İnternet televizyonculuğu BluTV ve Puhu’nun yayına başlaması özellikle Türk dizi sektörünü ve oyuncuları çok heyecanlandırmıştı.
Senaryolar daha özgür yazılacak, daha cesur sahneler çekilebilecek, sansürsüz diziler üretilebilecekti...
Bu heyecan çok kısa sürdü. 
RTÜK bizden olan bu internet televizyonlarını tıpkı Star’ı, Kanal D’yi, Show’u, atv’yi denetler gibi denetleyecek.
Cezalar yazabilecek.
Netflix, Amazon Prime Video, Youtube’a ise ceza yazamayacağı için gerektiğinde erişimi engelleyebilecek.
Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan internet televizyonculuğunun ayağa kalkmasını geciktirecek bir uygulama bu...
RTÜK’ün yerli yabancı internet platformlarını denetlemesinin, önümüzdeki dönemde çok tartışacağımız sonuçları olacaktır...

ETİKETLER

Blu TvNetflixPuhu TvCengiz Semercioğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24