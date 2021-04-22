Blutv'nin ilk dönem dizisi "Yeşilçam" başlıyor

Online video platformu BluTV'nin bu sezon arşivine eklediği ilk dönem dizisi olan yapımı olan ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı "Yeşilçam" bu akşam BluTV'de başlıyor.

Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleminden çıkan hikâyenin Çağan Irmak'ın yarattığı dünya ile buluştuğu "Yeşilçam" ilk iki bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş'ın yer aldığı "Yeşilçam", 60'lar Türkiye'sinde yükselen Yeşilçam Sineması'nın atmosferini sunarken arka planda kalan karanlık yönlerine de ışık tutacak.