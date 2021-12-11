Blue Origin'in New Shephard roketi ikinci uzay yolculuğuna çıktı

6 yolcu daha Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketiyle uzay yolculuğuna çıktı.

Blue Origin'e ait New Shepard roketi, Teksas'tan fırlatıldı, 66 mil (106 km) yükseğe çıkan uzay aracının yolculuğu 10 dakika sürdü. Uzay aracı daha sonra başarılı bir şekilde dünyaya döndü. Mürettebat, paraşütle çöle iniş yaptı.

ABD'li ilk astronot Alan Shepard'ın en büyük kızı Laura Shepard Churchley, "Orijinal bir Shepard'ın New Shepard'da uçacağını söylemek benim için biraz eğlenceli" sözleriyle kendisiyle aynı ismi taşıyan rokete atıfta bulundu.

New Shepard'ın 9 Aralık'ta planlanan fırlatma işlemi, aşırı rüzgar nedeniyle iki gün ertelenmişti.

Şirketin kurucusu Jeff Bezos da temmuz ayında aynı kapsülle beraberindeki 6 yolcuyla ilk uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.

Strahan ve bir kişi daha bugünkü yolculuğa onur konukları olarak gelirken, diğer dört 'uzay turisti'nin yolculuk için ne kadar ödediği açıklanmadı.