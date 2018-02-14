Blue Man Group'tan Tarkan sürprizi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MÜZİK, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu \"Blue Man Group\", dün akşam İstanbul’da ilk performansını sergiledi. Grup, boruları vurmalı çalgı gibi kullanarak Tarkan’ın “Şımarık” şarkısını da seslendirdi.

İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group, İstanbul’da gerçekleşecek 16 şovunun ilkini dün Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Sahneden inerek izleyicilerin arasına karışan ve onları da gösteriye dahil eden “mavi adamlar”, kahkaha dolu bir gece yaşattı. Aralıksız 90 dakika süren şovda grup, hiç konuşmadan, sadece müzik ve hareketlerle seyirciyle iletişim kurdu. Blue Man Group, boruları vurmalı çalgı gibi kullanarak Tarkan’ın “Şımarık” şarkısını da seslendirdi.

1991\'DEN BU YANA 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Blue Man Group, 1991\'den bu yana 20\'den fazla ülkede, senede 3 bin 600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen Blue Man Group, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin\'de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle de grubun başarısını ve renklerini yansıtmaya devam etti. Grammy adaylığı bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin yanı sıra birçok farklı alanda başarısını kanıtladı. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu “Three” olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topladı.

Zorlu PSM Ana Tiyatro’da 25 Şubat’a kadar sahne alacak Blue Man Group, 15 şov daha gerçekleştirecek.

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