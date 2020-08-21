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Kültür-Sanat

BluTV'nin yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'ın yayın tarihi belli oldu

Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizi, 10 Eylül'de başlıyor

21 Ağustos 2020 10:10

TIMS&B Productions’ın yapımını, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın ise yapımcılığını üstlendiği, genç oyuncular Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’i bir araya getiren Yarım Kalan Aşklar’ın ilk bölümünün yayın tarihi belli oldu. Dizi 10 Eylül’de BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayın tarihine gün sayan dizinin tanıtımı da yayınlandı. Ozan’ın, hiç tanımadığı Kadir’in (Burak Deniz) bedeninde yeniden hayata döndüğü tanıtımda, izleyici yeni bir bedende yarım kalmış bir aşkın mücadelesine şahit olacak.

Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi isimlerin rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.

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