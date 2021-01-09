BluTV'nin yeni dizisi Bonkis'in tanıtımı yapıldı

BluTV'nin yeni dizisi Bonkis'in yayın günü belli olurken, dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

BluTV, geçtiğimiz günlerde üyeleriyle buluşturacağı yeni özel yapımlarını duyurmuştu. Dijital platformun bu seneki özel yapımlarından ilki olacak ‘Bonkis’ 22 Ocak’ta izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin ilk tanıtımı bugün yayınlandı.

BluTV’nin yeni dizisi ‘Bonkis’, bir yandan ‘Bonkis’ adını verdiği kafesini ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da ilişki durumu, geçmiş ilişkileri ve ailesi tarafından köşeye sıkıştırılan hayalperest ve inatçı Deniz’in trajikomik hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.



22 Ocak’ta BluTV’de yayınlanacak olan dizinin ilk tanıtımı bugün izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin ilk tanıtımı, 35 yaşına gelen Deniz’in annesi ve babasından borç istemek için ayna karşısında yaptığı provaları gözler önüne sererken Deniz’in karmaşık olduğu kadar komik olan hayatından da ipuçları veriyor.

Deniz Tezuysal’ın senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı; kadrosunda Vildan Atasever, Öykü Naz Altay, Sergen Deveci, Burak Sevinç, Serhat Parıl, Lale Mansur ve Cem Emüler’in bir araya geldiği ‘Bonkis’in yönetmen koltuğunda ‘Kar’ ve ‘Beni Sevenler Listesi’ filmlerinden tanıdığımız Emre Erdoğdu oturuyor.

Eğlenceli ve trajikomik hikayesiyle ‘Bonkis’ 22 Ocak’ta sadece BluTV’de yayınlanacak.