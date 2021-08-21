BluTv dizisi ‘Saygı’nın ikinci sezon fragmanı yayınlandı: Ercüment Çözer Tedavi Merkezi’ne hoş geldiniz

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Geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can’ı buluşturan dizinin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez de dahil oldu.

İçinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş'ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesini konu alan dizinin ilk sezonu, nefes kesen bir sezon finaliyle sona ermişti.

Selim Hacıoğlu karakteriyle gördüğümüz ve ‘yalan’ suçundan tedavi merkezinde olan Sarp Akkaya’nın hikayedeki tarafı ve rolü herkes için merak konusu. Tanıtımın sonunda usta oyuncu Erkan Can’ın ağzından duyulan “Ercüment Çözer tedavi merkezine hoş geldiniz” cümlesi ise sezonun akışına dair ipuçları verdiği görülüyor.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren, Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.

Heyecanla beklenen ‘Saygı 2’, yeni karakterleri ve yeni maceralarıyla yakında BluTV’de seyirciyle buluşacağı söylendi.