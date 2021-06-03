BluTV'den ödüllü yerli filmler seçkisi

Dünya sinemasından geniş bir seçkiye sahip olan, Türkiye'nin yerli online video platformu BluTV, ödüllü yerli filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz', 'Güvercin', 'Kumun Tadı' ve 'Mavi Dalga gibi uzun zamandır dijital platformlarda yayınlanması beklenen filmlerden oluşan seçki BluTV'de seyircisini bekliyor.

BluTV özel yapımlarının yanı sıra Türkiye sinemasının ödüllü önemli filmlerini kendi arşivine ekleyerek sinefilleri sevindiriyor. Yerli sinemanın çeşitli festivallerden ödüllerle dönmüş güncel örneklerine yer verilen seçkideki filmler sinemadan sonra ilk kez BluTV'de izlenebilecek.

Seyfi Teoman'ın yazıp yönettiği, Barış Bıçakçı'nın ünlü romanından beyazperdeye uyarlanan 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz', dijital platformun öne çıkan yerli filmleri arasında bulunuyor. Başrollerinde İlker Aksum, Fatih Al ve Güneş Sayın'ı buluşturan, 2011 yapımı film, uzun yıllardır dost olan Ender ve Çetin'in tekdüze hayatlarının Amerika'da yaşayan yakın arkadaşları Fikret'in kız kardeşi Nihal'le beraber yaşamaya başlamaları sonucu seyir değiştirmesini konu alıyor. Dünya prömiyerini 61. Berlin Film Festivali'nde yapan 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz', 30. İstanbul Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü', 'Halk Jürisi Ödülü' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nün sahibi olurken aynı zamanda birçok film festivalinden de çeşitli ödüllerle ayrıldı.

Banu Sıvacı'nın yazıp yönettiği, 2018 yılında İstanbul Film Festivali'nden 'Seyfi Teoman En İyi İlk Film' ve 'En İyi Özgün Müzik' dallarında, Sofya Uluslararası Film Festivali'nden ise 'En İyi Yönetmen' dalında ödülle ayrılan 'Güvercin', BluTV'nin koleksiyonuna eklenen ödüllü filmler arasında yer alıyor. Tüm zamanını babasından yadigar kalan güvercinlerle geçiren Yusuf'un hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini sinemaseverlerle buluşturan filmin kadrosunda Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı ve Demet Genç, Evren Erler ve Michal Elia Kamal buluşuyor.

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Melisa Önel'in beraber kaleme aldığı, Melisa Önel'in ilk uzun metrajlı filmi 'Kumun Tadı', Karadeniz'de bir sahil kasabasında insan kaçakçılığı yaparak para kazanan Hamit'in yolunun botanik bilimcisi Denise'le kesişmesi sonucu değişen hayatını gözler önüne seriyor. Dünya prömiyerini 64. Berlin Film Festivali'nde gerçekleştiren, 2014 yapımı filmin kadrosunda Mira Furlan, Timuçin Esen, Ahmet Rıfat Şungar ve Sanem Öge bulunuyor.

Zeynep Dadak ve Merve Kayan'ın yazıp yönettiği 'Mavi Dalga' sevilen dijital platformun üyeleriyle buluşturduğu ödüllü yerli yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmenlerinin ilk uzun metrajlı çalışması olan film liseli Deniz ile arkadaşlarının Balıkesir'deki hayatlarına ve geleceğe dair kaygılarına mercek tutuyor. Uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi İlk Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödülleriyle dönen, 2013 yapımı 'Mavi Dalga'nın başrollerinde Ayris Alptekin, Barış Hacıhan, Nazlı Bulum, Albina Özden, Begüm Akkaya ve Sude Aslantaş yer alırken onlara deneyimli oyuncular Onur Saylak, Derya Durmaz ve Cüneyt Yalaz eşlik ediyor.