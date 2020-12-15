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Medya

BluTV: 'Çıplak' dizisi teknik prosedürün ardından izleyiciyle buluşacak

15 Aralık 2020 14:49

BluTV, 'Çıplak' dizisinin yayından kaldırılması hakkında yaptığı açıklamada, "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - BluTV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı!

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