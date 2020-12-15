BluTV: 'Çıplak' dizisi teknik prosedürün ardından izleyiciyle buluşacak

BluTV, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak' dizisinin yayından kaldırılması hakkında açıklama yaptı.

BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan 'Çıplak' isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" denildi.

'Saygı' ve 'Yarım Kalan Aşklar' gibi "18 yaş üstü" etiketine sahip Blu TV yapımları ise platformda hâlâ izlenebiliyor.

RTÜK üyesi Taşçı: Dizi üst kurul gündemine gelmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı ise Twitter’da yaptığı açıklamada, dizi ile ilgili RTÜK Üst Kurul gündemine dosya gelmediğini ve diziyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Çıplak'ın konusu

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak', yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan Eylül, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. Çıplak, geçtiğimiz haziran ayında prömiyerini yapmış ve ikinci sezon onayı almıştı.

Ne olmuştu?

BluTV, yönetmen koltuğunda Can Evrenol'un oturduğu ve 2. sezon hazırlıkları yapan 'Çıplak' dizisini yayın kataloğundan kaldırmıştı. Çıplak'ın, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" paylaşımının ardından yayından kaldırılması dikkat çekmişti.