T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BluTv bu hafta sonu herkese ücretsiz olacak

02 Aralık 2020 13:07

BluTv, pandemi önlemleri sebebiyle 4-6 Aralık’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında içeriklerin herkese ücretsiz olacağını açıkladı.

BluTv Twitter üzerinden 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59’a kadar ücretsiz izlenebileceğini duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yasaklar az önce başladı. Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ücretsiz izleyebilmek için evde buluşalım" ifadesi kullanıldı. 


ETİKETLER

blu tvsokağa çıkma yasağıücretsizbu hafta sonudizifilm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24