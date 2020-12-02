BluTv bu hafta sonu herkese ücretsiz olacak

BluTv, pandemi önlemleri sebebiyle 4-6 Aralık’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında içeriklerin herkese ücretsiz olacağını açıkladı.

BluTv Twitter üzerinden 4 Aralık Cuma günü saat 21.00’den 6 Aralık Pazar akşamı saat 23.59’a kadar ücretsiz izlenebileceğini duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yasaklar az önce başladı. Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ücretsiz izleyebilmek için evde buluşalım" ifadesi kullanıldı.





