Bloomberg ve The New York Times'tan iki önemli isim ayrılıyor; yeni formatların yer aldığı küresel bir medya organizasyonu hedefliyorlar

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Bloomberg Medya yöneticisi Justin Smith ve The New York Times’ın medya yazarı Ben Smith, görevlerinden ayrılarak yeni bir küresel medya organizasyonu kurmaya hazırlanıyor.

The New York Times’tan Ben Smith, dünyadan haberlere yer verilen ve hikâye anlatıcılığının yeni formatlarının denendiği küresel bir haber merkezi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Smith, hangi bölgelerin takip edileceği, ne kadar para toplanacağı ya da yeni organizasyonun ne zaman başlayacağı konusunda detay vermedi.

Yeni organizasyonla ilgili konuşan Smith “Dünyada üniversite eğitimli, İngilizce okuyan 200 milyon insan var ancak kimse onlara izleyici, okur gibi davranmıyor. Biz onları okurumuz olarak görüyoruz” dedi.

Ben Smith, Justin Smith ile yıllardır medyanın parçalanmış durumu hakkında konuştuklarını, yeni girişimleriyle haber aktarmayı ve karmaşık hikâyelere farklı nüanslarla değinmeyi hedeflediklerini söyledi.

Smith, yeni girişimlerinde bağımsız gazeteci profillerini yükseltmeyi de amaçladıklarını belirtti ve ekledi: “Gazetecilikteki yetenek modeli oldukça kırılmış durumda. Okur ve izleyici, hikâyeyi yazan, videoyu hazırlayan kişiyle bağlantıyı hissediyor. Bu büyük kurumlar için bir zorluk”

Bloomberg’den ayrılığını Twitter’dan duyuran Justin Smith ise “kişisel bir hayali, bir piyasa fırsatını takip etmek için ayrıldığını” söyledi.

Bloomberg Medya yöneticisi Justin Smith’in yeni organizasyonun şirket boyutunu yönetmesi, Ben Smith’in ise genel yayın yönetmeni olması bekleniyor.