Bloomberg: Türkiye, ilişkilerin gergin olduğu İsrail'e tıbbi ekipman satmaya karar verdi

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Türkiye'nin yıllardır süregelen gergin ilişkilere rağmen İsrail'e Koronavirüs'le mücadele için tıbbi ekipman desteği yapmaya başladığı belirtildi.

Bloomberg'in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ankara, "insani gerekçelerle" İsrail'e tıbbi ekipman satışı yapılmasına izin verdi. Ankara'nın, İsrail'in Filistin'e de insanı yardım ulaştırılması konusunda zorluk çıkarmamasını beklediğini ifade etti.

Satılacak ürünler arasında yüz maskeleri, koruyucu önlük ve steril eldivenler olduğu belirtildi.

2003'ten önce İsrail, Türkiye'nin Orta Doğu'daki en yakın müttefiklerinden biriydi.

İsrail'de şu ana kadar 9 bin yeni tip Koronavirüs vakası tespit edilirken 50'den fazla kiş hayatını kaybetti.