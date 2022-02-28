Bloomberg: Enflasyonist baskılar Türkiye'nin bu yılki büyümesini engelleyebilir

Bloomberg, Türkiye ekonomisinin 2021'de faiz indirimlerinin pandemide toparlanmayı teşvik etmesiyle çift hanelerde büyüyerek G20 ülkelerini geride bıraktığını, buna karşın Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle artan enflasyonist risklerin bu yıl için büyümeyi engelleyebileceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını bugün açıkladı. Buna göre dördüncü çeyrekte ekonomi yüzde 9,1 büyürken, 2021 yılı büyümesi de yüzde 11 olarak gerçekleşti.

TIKLAYIN: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Bloomberg'in haberinde ekonomik büyümenin Avrupa pazarındaki toparlanmanın etkisiyle ihracattan kaynaklandığı belirtilirken, diğer bir unsur olarak da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz baskısına karşın azalan tüketici güvenine rağmen iç tüketimden kaynaklandığı aktarıldı.

"Tüketicilerin harcanabilir gelirini yiyip bitirdi"

Haberde, 20 Aralık'ta kur korumalı mevduatın duyurulmasından önce Türk Lirası'nın yüzde 50'ye yakın değer kaybettiği ve enflasyonun yüzde 50'ye yükseldiği hatırlatılarak mevcut duruma ilişkin "tüketicilerin harcanabilir gelirini yiyip bitirdi" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, yeni bir şok riskiyle karşı karşıya"

Capital Markets analisti Piotr Matys "Türkiye ekonomisi Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji ve tarımsal emtia fiyatları nedeniyle yeni bir şok riskiyle karşı karşıya" dedi.