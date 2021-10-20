Bloomberg: Hükümet, BOTAŞ'ı hisse satışı için yeniden yapılandıracak

Aralarında BOTAŞ'ında bulunduğu kamuya ait enerji şirketlerinin olası halka arz ya da hisse satışı için yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

Bloomberg'ten Kerim Karakaya, Ercan Ersoy ve Fırat Kozok'un haberine göre hükümet BOTAŞ'ı küçük parçalara bölmek isterken, ticaret ve boru hatlarını ayrı işletmeler olarak yeniden yapılandırmak istiyor.

Kaynaklara göre söz konusu planlamayla devletin katı kontrolü altında olan bu kurumlar, "kâr odaklı şirket" zihniyetine dönüştürülmek isteniyor.

İddialara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir cevap gelmedi.

Akşener gündeme getirmiş, Dönmez yalanlamıştı

Geçtiğimiz hafta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında söz konusu iddiaları gündeme getirmişti. Akşener yaptığı konuşmada "iktidar, BOTAŞ’ı parçalayıp satmanın peşinde… Dünya, enerji krizini tartışırken, iktidar, Karadeniz’de doğalgaz bulan, Türkiye Petrolleri’ni satmanın peşinde. Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini kullanmıştı.

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Akşenir'in iddiaları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yalanlanırken, Dönmez "Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN: Bakan Dönmez: Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil