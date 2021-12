Akşener: Sıkı dur sayın Erdoğan başbakan geliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor…" açıklamasını yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ı özelleştirmek istediğini söyledi.

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili yasa tasarasına da değinen Akşener, "OSB’ler şimdiye kadar, sen ve yandaşların, işin içinde olmadığınız için başarılı oldular. İşte o nedenle; Namusuyla, azmiyle, fedakârca, üretim yapan sanayicilerimizin üzerinden, elini çek. Organize Sanayi Bölgeleri’ni de rahat bırak. Bırak da, büyümeye ve ülkemizin yüz akı olmaya, devam etsinler." dedi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Ankara’mızın başkent oluşunun, yıldönümü. Bu güzel günde, bize Cumhuriyetimizi armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm istiklal kahramanlarımızı, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun.

10 Ekim katliamı

Öte yandan; Geçtiğimiz Pazar günü ise, bir büyük acının, 10 Ekim, Ankara Tren Garı Terör Saldırısı’nın, yıl dönümüydü. Buradan, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenabıhak, milletimizi, memleketimizi böyle acılardan korusun.

Sayın Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki; ‘Muhalefet, Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif dahi getirmedi.’ Aynen böyle dedi. Gerçekten şaka gibi…

“Erdoğan; belli ki, artık sürmenaj olmuş durumdasın”

Sayın Erdoğan; belli ki, artık sürmenaj olmuş durumdasın. Belli ki, aynı partin gibi, artık sen de tükenmişlik yaşıyorsun. Belli ki, bu ucube sistemin sırtına bindirdiği yükten, artık yorulmuşsun. O nedenle, konuşmamın başında, sorumlu muhalefet anlayışımız gereği, hafızanı tazelemek adına, sana bazı şeyleri, hatırlatmak istiyorum…

Mesela; 11 Şubat 2020’de, yani, ülkemizde henüz ilk vaka görülmeden önce; ‘Olası bir salgında, gereken önlemleri aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor mu? Aşı konusunda, herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu?’, sorularını sana kim sordu?

Mesela; pandeminin ilk günlerinde; ‘En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor’ diyerek, seni kim uyardı? Mesela; Meclis’te küçük ortağınla birlikte reddettiğiniz; ‘Pandemi nedeniyle, iş yerini kapatmak zorunda kalan işletmelere, 2021 yılı bütçesinde, ödenek konsun. Esnafımıza 6 ay süreyle, aylık 2 bin lira destek ödemesi yapılsın’, önerilerini sana kim getirdi?

Mesela; Aşı planlamasının, ilk zamanlarında; ‘Bulaş zincirini kırabilmenin, en önemli hamlelerinden biri; işe, toplu taşımayla gidip gelmek zorunda olan, 19-50 yaş arasındaki, dar gelirli vatandaşlarımızın, öncelikli olarak aşılanmasıdır’ teklifini, sana kim yaptı?

Mesela; 28 Nisan 2021’de, kapandığımız dönemde; 'Mücbir sebep ilan ederek; beyanname ve vergi yükümlülüklerini, kredi takip başlangıçlarını ve yapılandırma ödemelerini, 1 ay daha uzatın. Esnaf için kira stopajını sıfırlayın. Mayıs sonuna kadar icra takipleri dursun, çek ve senetler yazılmasın. Nisan ve Mayıs ayı elektrik fatura ödemelerini, takip eden 6 aya yayın. Hanelere, kişi başına 500 lira hibe desteği, esnaflarımıza da, çalışan başına 10 bin lira, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verin.' diyerek, sana kim çözüm yolu sundu?"

"B vitaminini ihmal etmemesini, ve basketbol oynamaya çalışmak yerine, Sudoku çözmesini tavsiye ediyorum"

Liste, daha uzayıp gidiyor… Her seferinde, 'Bizim çözüm önerilerimiz, mirî maldır. Alın, uygulayın. Yeter ki, milletimizin çilesi bitsin, memleket düze çıksın' dedik. Ama maalesef Sayın Erdoğan, şimdi bunları hatırlamakta güçlük çekiyor. Bu vesileyle kendisine; B vitaminini ihmal etmemesini, ve basketbol oynamaya çalışmak yerine, Sudoku çözmesini tavsiye ediyorum.

Çünkü; basketteki düşük sayı ortalamasının aksine, bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza problemi, milli bir meseledir.

"Küresel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde büyüyor"

Küresel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde büyüyor. Doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatları, rekor üstüne rekor kırarken; Uzmanlar, krizin aralık, ocak ve şubat aylarında, daha da büyüyerek, devam edeceğini söylüyor.

Pandemi döneminde, alınan tedbirler sonucunda, tüm dünyada, enerji ihtiyacı azalmıştı. Şimdilerdeyse, bunun tam tersi bir durum yaşanıyor. Normalleşen piyasalar ve üretim sektörü, eskisinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, enerji üretim sektörü ve hammadde üreticileri, böylesine bir talebi, karşılamaya yetişemiyor.

Peki, dünya kapıdaki enerji krizini konuşurken, büyük ekonomist ve dış politika duayeni, Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Gelin beraber bakalım… Sayın Erdoğan’ın, artık alameti farikası haline gelen, kaybetme garantili oyun kurma dehasının sonuçlarını, enerji fiyatlarında da görüyoruz.

"Peki, bizim aldığımız gaz, daha mı kaliteli?"

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ; 20 kargo sıvılaştırılmış doğal gaz alımının, bir kısmını, 1000 metreküpünün, 1300 dolardan daha pahalı olacağı biçimde yaptı. Biz de, doğal olarak, başkaları ne durumda diye, bir baktık. Çok ilginç, mesela; Almanya ve Bulgaristan, aynı gazı, aynı yerden, yani Rusya’dan alıyor. Ama nedense, bizim aldığımızdan, yüzde 40, yüzde 50 civarında, daha ucuza alıyor.

Peki, bizim aldığımız gaz, daha mı kaliteli? Hayır… Peki, biz bu ülkelerden, daha mı zenginiz? Maalesef istatistikler ortada… Almanya ve Bulgaristan’ın, kişi başına düşen millî geliri, bizden daha yüksek. Peki sizce, bu iki ülkenin Rusya ile arası, bizden daha mı iyi? Gördüğüm kadarıyla, o da hayır… Henüz, bu ülkelerin yöneticilerinin ağzından, “dostum Putin” çıktığını duymadık. Nitekim, birlikte dondurma tadımı yaptıklarını da, görmedik. O nedenle, hiç sanmıyorum. Nükleer enerji programını Rusya’ya bağlayan da, S400’lere talip olan da, 'Gel, sınırlarımızdan boru hattı geçir' diyen de biziz.

"Bu doğalgazı, Putin’le kurduğun kankalığa rağmen, neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz?"

Ukrayna’dan doğalgaz akışı sağlayan, 14 milyar metreküplük, Batı Hattı’nı iptal edip; doğalgaz ithalatında, Rusya’ya daha da bağımlı hâle gelen, yine biziz. Bu işte, sizce de bir gariplik yok mu? Olmaz mı, var tabii… Ben de doğal olarak, buradan sormak istiyorum: Hayırdır Sayın Erdoğan?

Biz bu doğalgazı, Putin’le kurduğun kankalığa rağmen, neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Almanya ve Bulgaristan, bu gazı yarı yarıya ucuza alırken, biz, göz göre göre, niye soyuluyoruz?

Söylesene Sayın Erdoğan; biz bu dost kazığını, niye yiyoruz? Doğalgaz’da yenen bu kazık, Türkiye’nin, Sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle, içine sokulduğu devlet krizinin, bir yansımasıdır. Nitekim, bir başka yansımasını da, Sayın Erdoğan’ın, bir yandan, “Enerji stratejik öneme sahiptir!” derken, diğer yandan da, stratejik öneme sahip birçok şirketimizi, âdeta bir müflis tüccar edasıyla, satmaya çalışmasında gözlemliyoruz.

2003’ten, 2020’ye kadar, tam 62,3 milyar dolarlık özelleştirme yapıp, stratejik öneme sahip bir çok şirketimizi, yok pahasına satan, ve bu parayı da, çatır çatır yiyen bu iktidar; şimdi de gözünü, barajlarımıza ve hidroelektrik santrallerimize dikti. Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile başlayan, satış furyasına, şimdi de, Ordu’daki Topçam Barajı ve Hidroelektrik Santrali eklendi.

"Şimdiye kadar, enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu?"

Sayın Erdoğan; şimdiye kadar, enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu? Özelleştirme adı altında, ihya ettiğin şirketler, ödemesini geciktirdiği için, tam da suya ihtiyacı olan zamanda, çiftçimizin elektriğini kesmedi mi? Adeta, “patron çıldırdı” şeklinde, ne var ne yok satma merakın, çiftçimizi iflas ettirmedi mi? Artan gıda fiyatları yüzünden, vatandaşlarımızın alım gücü tükenmedi mi? Yazıktır, günahtır.

Milletimize ettiğin bu kötülükler, sana yetmiyor mu Sayın Erdoğan? Belli ki yetmiyor.

"Türkiye Petrolleri’ni ve BOTAŞ’ı peşkeş çekmeye kalkıyorsun"

Şimdi de çıkmışsın, daha tehlikeli bir işe kalkışıp; ülkemizin çok önemli iki kurumu olan, Türkiye Petrolleri’ni ve BOTAŞ’ı, yandaşlarına ve sözüm ona savaş açtığın, küresel sermayeye, göz göre göre, peşkeş çekmeye kalkıyorsun. Aklınca bunu da, şahsi şirketin bellediğin, Varlık Fonu üzerinden yapacaksın. Ama sen her ne kadar, kapalı kapılar arkasında iş çevirip, bu iki şirketimizin pazarlığını, milletimizden gizlemek istesen de, olan, biten her şey ortada. Yazıklar olsun.

"Buna benzer bir başka tezgâh da Türkiye Petrolleri’nde yaşanıyor"

Sayın Erdoğan, BOTAŞ’ı, Ticari, International ve Altyapı olarak, üç ayrı şirkete bölüp; Ticari AŞ ve International AŞ’nin hisselerini, aynı Türk Telekom özelleştirmesinde olduğu gibi, yaranmak istediği yabancı sermayeye, satmak istiyor. Altyapı AŞ’yi de; BOTAŞ’ın tüm borçlarını üstlenen, bir kamu kuruluşu hâline getirip, bunun maliyetini de, milletimize yıkmak istiyor. Tezgâha bakar mısınız?"

"İktidar, BOTAŞ’ı parçalayıp satmanın peşinde"

Buna benzer bir başka tezgah da, Türkiye Petrolleri’nde yaşanıyor. Türkiye’nin petrol ihtiyacının, yaklaşık onda birini sağlayan, bu milli şirketimiz de, Sayın Erdoğan’ın özel ilgi alanına girmiş gözüküyor. BOTAŞ’taki durum, Türkiye Petrolleri için de geçerli. Sayın Erdoğan ve arkadaşları, onu da, aynı BOTAŞ gibi, sessizce Varlık Fonu’na katıp, satacaklar. Rant sevdasına bakar mısınız? Vizyonsuzluğa bakar mısınız? Kafkaslar’dan gelecek, potansiyel yeni boru hattı projelerini zaten geçtim, ama Doğu Akdeniz’deki İsrail gazının, taşınması tartışılırken, iktidar, BOTAŞ’ı parçalayıp satmanın peşinde… Dünya, enerji krizini tartışırken, iktidar, Karadeniz’de doğalgaz bulan, Türkiye Petrolleri’ni satmanın peşinde. Allah sonumuzu hayreylesin…

Sayın Erdoğan; petrol ve doğalgaz üretiminin, devlet kontrolünden çıkması, milletimizin çıkarlarına aykırıdır. Enerji kaynaklarının, ülkeler için, en değerli varlıklara dönüştüğü günümüzde, yabancı sermayeye yaranmak, yandaşlarına da rant sağlamak için attığın bu adımlar, Türkiye için, bir güvenlik sorunudur. Böyle sorumsuzluk olmaz. Böyle iş bilmezlik, böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Milli çıkarlarımızı, bu şekilde tehlikeye atamazsın. Bitmek bilmeyen rant sevdan uğruna, sadece bizlerin değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın da geleceğine, ipotek koyamazsın.

"Gel, giderayak böyle bir stratejik hatayı yapma"

Buradan seni uyarıyorum: Gel, giderayak böyle bir stratejik hatayı yapma. Bu şuursuz planlarından, acilen vazgeç. Bil ki; aklı ve sağduyuyu dinlemezsen, ve her zamanki gibi inat edersen, er ya da geç, o sandık geldiğinde, millete kafa tutmanın hesabını, gider milletimize verirsin. Sonra söylemedi deme.

Uzunca bir süredir, bu kürsüden, “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için, yenilenebilir enerjiye yatırım yapalım.”, diyoruz. Bu doğrultudaki projelerimizi, önerilerimizi anlatıyoruz. Ama iktidar, oralı bile olmuyordu ki; Nihayet geçen hafta, Sayın Erdoğan’ın, 6 yıl gecikmeli kararıyla, Paris İklim Anlaşması, meclisimizde onaylandı.

"Ne değişti de Erdoğan bir anda 180 derece dönmeye karar verdi?"

Hatırlayın; Biz, “Paris İklim Anlaşması’nı acilen onaylayın.” dediğimizde, “Paris Anlaşması’nı temel alıp, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizi, hedef alacaklar. Türkiye, daha zor durumda kalacak.” demişlerdi. Peki, ne değişti de, Sayın Erdoğan, bir anda, 180 derece, dönmeye karar verdi? Aslında, Paris İklim Anlaşması’nın, ne bizim Doğu Akdeniz’deki hedeflerimizle, ne de Türkiye üzerinde oynanan, o büyük oyunlarla ilgisi, zaten yoktu. Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde, Sayın Erdoğan’ın, etrafa şirin gözükmesi gerekiyordu, o da, ata ata, böyle bir adım attı. Bu kadar basit. Ve tüm bu yalpalamanın sonucunda, Sayın Erdoğan’ın kişisel kaprisleri yüzünden, memleketimizin çok önemli 6 yılı, heba oldu. Ne diyelim, geç olsun, güç olmasın…

Ama madem anlaşma onaylandı, o zaman buradan kendisine bazı sorular sormak istiyorum:

Sayın Erdoğan; bu anlaşmanın gerekliliklerinin, farkındasın değil mi?

İklim krizi, şakaya gelmez. “Mış” gibi yapmaya, hiç gelmez. Öyle, hemen her işte yaptığın gibi, dostlar alışverişte görsün mantığıyla, bakanlık ismi değiştirmekle iş bitmez, biliyorsun değil mi?

Mesela biz; iktidara geldiğimizde, elektrikli araçlardaki ÖTV’yi sıfırlayacağız. Peki ya sen; elektrikli araçlardan, 3 kat fazla vergi almaya devam edecek misin?

Mesela biz;

Sulamada teknoloji dönüşümü ve Tarım 4.0 ile, tarımı ayağa kaldıracağız.

Peki ya sen; Konya’da açılan dev obrukları, kapatabilecek misin? Mesela biz; Türkiye’nin enerjisinin yarısından fazlasını, yenilenebilir enerjiden sağlayacağız.

"Dere yataklarına HES kurmaktan, vazgeçecek misin?"

Peki ya sen; dere yataklarına HES kurmaktan, vazgeçecek misin?

Mesela biz; şirketlerin, yeşil ekonomik dönüşüme uyum sağlaması için, teşvikler vereceğiz.

Peki ya sen; 5 müteahhidini semirtmekten, vazgeçebilecek misin? Mesela biz; müfredata, doğa ve hayvan sevgisine yönelik, dersler koyacağız. Peki ya sen; yangında telef olan canlara, “beyaz et” demeye, devam edecek misin?

Mesela biz; yeni bir su politikasıyla, tüketime yönelik farkındalığımızı ve verimliliğimizi arttıracağız. Peki ya sen; Katar’la yaptığın su mutabakatına, son verebilecek misin?

Mesela biz; milletimize, musluklardan tertemiz su içireceğiz. Peki ya sen; Ağır metallerle, milletimizi zehirlemeyi sürdürecek misin? Mesela biz; doğa ve kültür turizmini, yeniden canlandıracağız.

"Kanal İstanbul saçmalığından, vazgeçecek misin?"

Peki ya sen; doğamızı katleden, Kanal İstanbul saçmalığından, vazgeçecek misin?

Mesela biz; döngüsel ekonomiyle, Türkiye’nin çöpünden, enerji üreteceğiz.

Peki ya sen; Avrupa’nın çöp deposu olmaktan, vazgeçecek misin? Şimdiye kadarki icraatlarına ve sergilediğin doğa sevgisi tablosuna bakınca, maalesef, hiç de olası görünmüyor. Varsın olsun. Biz varız. Biz buradayız. Bizim için, Türkiye’nin doğasını koruyarak kalkınması mümkün. Yeşil Ekonomik Dönüşüm Programı’mızla, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye ulaşmamız mümkün.

"İlk sandıkta, Sayın Erdoğan ve bu ucube sistemi gidecek"

Üstelik bu, artık sadece bir tarih meselesi. İlk sandıkta, Sayın Erdoğan ve bu ucube sistemi gidecek. Milletimizden yetkiyi alacağız ve Türkiye İyileşecek! Herkesin içi rahat olsun.

"Erdoğan için, son dönemlerde 20 lira, büyük bir para hâline geldi"

Her zaman olduğu gibi, bu hafta da; iktidar, kürsülerden atıp tutmayı tercih ederken; biz, milletimizin dertlerini dinlemeyi tercih ettik. Onlar, salon toplantılarında, kendileri çalıp, kendileri oynarken; Biz, Adıyaman sokaklarında, kadınların, esnafın, üreticilerin, gençlerin misafiri olduk. Kahta’da, girdiğim 10 dükkândan 6’sı, daha siftahını bile yapmamıştı. Üstelik, kalan dükkânlardan 2’sinin siftahı da, sadece 20 liraydı. Gerçi, Sayın Erdoğan için, son dönemlerde 20 lira, büyük bir para hâline geldi. Biliyorsunuz, kendisi her fırsatta, günlük 20 lira eden, 650 liralık öğrenci kredisini, gençlerimizin başına kakıp duruyor. Bir yanda, 5-10 maaşlı danışmanlar, diğer yanda, günde 20 lirayla geçinmeye çalışan, esnafımız, gençlerimiz… Gerçekten ibretlik. Ayıptır, günahtır. Yazıklar olsun.

"Erdoğan bu sorulara cevap verebilecek mi?"

Adıyaman’da karşılaştığım vatandaşlarımızın, iktidara bazı soruları oldu. Malum, kendi teşkilatları insan içine çıkamadığı için, ben buradan aracılık edip, milletimiz adına bu soruları, bizzat Sayın Erdoğan’a yöneltmek istiyorum. Bakalım, bir cevap verebilecek mi? Adıyamanlı genç bir kardeşim; “Elektriğe, doğal gaza zam geldi. Hükûmetin haberi var mı bu zamlardan?” diye soruyor. Badem üreticisi bir kardeşim; “Elimizi taşın altına koyduk. Sıfırdan girdik biz bu işe. Geçen sene 14 ton gübreyi, 34 bin liraya aldım, kullandım. Bu sene aynısını alsam, 92 bin lira para tutuyor. Türkiye’nin badem ihtiyacının, yüzde 30’unu, yüzde 40’ını, biz karşılayabiliriz. Ama, ürünlerimiz elimizde kalıyor, dışarıdan badem geliyor. Biz yanlış bir şey mi yaptık?” diye soruyor. 1.500 lira maaş alan emeklimiz; “Burada sadece kira parası 1.500 lira, geçinemiyorum. Kimisi 1.500 lira maaş alıyor, kimisi 2.500 alıyor, kafalar karışık.

Ben bütün primleri yatırmışım, o zaman ne hata yapmışım?” diye soruyor. Memur emeklisi Mahmut kardeşim; “Belediyeden emekliyim, 3 kızım var. Nereden geçineceğiz? Bu parayla kim geçiniyorsa söylesin.” diyor. Üniversite öğrencisi bir gencimiz; “Tek başıma yaşıyorum. 950 lira kiram var. 650 lira kredi alıyorum. Ben bu 650 lirayla nasıl geçineyim? Gece 12’ye, 1’e kadar, lokantada çalışıyorum. Ne bir sosyal hayatım, ne de bir yaşantım var. Günlük 60 lira kazanıyorum. Ben bu 60 lirayla, ev kirası mı ödeyim? Kendimi mi geçindireyim? Ben devletimden medet ummayacaksam, kimden medet umayım?” diye soruyor. Bu elimdeki tütünü bana uzatan, üretici kardeşim diyor ki; “Tütünü yasakladılar Biz şimdi nasıl yaşayacağız? Biz şimdi neyle geçineceğiz? Vallahi bilmiyorum.”

"Anlattığın masallar, Adıyamanlı kardeşlerimin sorularına, cevap olmuyor"

Sayın Erdoğan; bu soruların muhatabı sensin, sen. Kürsüden eseceğine, önce çık, bu sorulara cevap ver. Anlattığın masallar, Adıyamanlı kardeşlerimin sorularına, cevap olmuyor. Bol bütçeli, lüks etkinliklerde caka satacağına, önce git milletin derdini çöz. Bak, benden sana söylemesi;

Kısa zamanda çözdün çözdün; çözemedin, koltuk gidiyor, haberin olsun. Çünkü İyi Parti, gümbür gümbür geliyor. Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor.

"Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor"

Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor…

Öyle ucube bir sistemle karşı karşıyayız ki; Bugün Sayın Erdoğan, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmiyor. Aslında onu da yönetemiyor da, hadi neyse… Kendisi aynı zamanda; Varlık Fonu’nun başı olarak; Ziraat Bankası'nı, HalkBank’ı, Vakıfbank’ı da yönetiyor. Borsa İstanbul’u da yönetiyor. Botaş’ı, Etimaden’i de yönetiyor. Türk Hava Yolları’nı, Turkcell’i ve Türk Telekom’u da yönetiyor. Kendisi kumara karşı ama, Şans Oyunlarını da, At Yarışlarını da, o yönetiyor. Şeker fabrikalarına gıcığı var, Çay üreticilerine de düşman ama; Türk Şeker’i de, Çay-Kur’u da, o yönetiyor.

Hatta ekonomiden gram anlamıyor ama; İstanbul Finans Merkezi’ni de, yine o yönetiyor. Evet maalesef, tüm bu kurumların imza yetkilisi, Sayın Erdoğan. Şimdi de, tüm bunlar yetmemiş olacak ki, özel sektöre el attı.

"Organize Sanayi Bölgelerini de, kendine bağlamak istiyor"

Organize Sanayi Bölgelerini de, kendine bağlamak istiyor. Çünkü, ülkemizde işleyen ve çalışabilen, bir tek OSB’ler kalmıştı; onları da kendine bağlayıp, kurutursa, rahat edecek. Biliyorsunuz, Organize Sanayi Bölgelerine yönelik, bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısında, OSB yönetiminin, kamuya bırakılması gibi, bir durum söz konusu. Bugün, Sayın Erdoğan’ın çelişkilerle dolu zihin dünyasında, adeta bir yolculuk yapıyoruz…

Çünkü kendisi, bir yandan, devletin stratejik kurumlarını, özelleştirme adı altında, satıp savarken; Diğer yandan da, tüm zorluklara rağmen, azimle ve inatla üreten sanayicimize, çökmeye çalışıyor

"Nerede bir başarı varsa, gidip çöküyor"

Arkadaş başarıya düşman… Nerede bir başarı varsa, gidip çöküyor. Başarılı olan, devletin kurumuysa, satıyor. Başarılı olan, özel sektörse, gidip tepesine çöküyor. Gerçekten çok enteresan…

"Sanayicimizi başımızın üstünde taşımaya hazırız"

Biz, İyi Parti olarak; ülkemizde üreten, istihdam sağlayan, geleceğimizi inşa eden sanayicimizi, başımızın üstünde taşımaya hazırız. Türkiye’nin geleceğinin de, sanayimizi ileriye götürmekten geçtiğinin farkındayız. Ülkemizde, belki de en iyi işleyen yapılardan biri, Organize Sanayi Bölgeleri’dir.

Peki iktidardakiler ne yapıyor? “OSB’lerin eksiklerini nasıl tamamlarım? Ekolojik rekabetçiliği yüksek bölgeleri, nasıl inşa ederim?”, diye düşüneceklerine, OSB’leri kamulaştırmaya çalışıyorlar.İbretlik gerçekten…

"OSB'ler senin, ekonomideki tüm beceriksizliklerine rağmen büyüdüler"

Sayın Erdoğan; O Organize Sanayi Bölgeleri; senin, ekonomideki tüm beceriksizliklerine rağmen büyüdüler. Senin, pandemi dönemindeki acizliğine rağmen, 150 binin üzerinde, istihdam sağladılar. Sen elektriğe, doğal gaza zam üstüne zam yaparken, onlar, üretmeye devam ettiler. Senin yandaşların, ihale paralarını yurt dışına kaçırırken, onlar, bu ülkeye döviz soktular.

Yani ez cümle; OSB’ler şimdiye kadar, sen ve yandaşların, işin içinde olmadığınız için başarılı oldular.

İşte o nedenle; Namusuyla, azmiyle, fedakârca, üretim yapan sanayicilerimizin üzerinden, elini çek. Organize Sanayi Bölgeleri’ni de rahat bırak. Bırak da, büyümeye ve ülkemizin yüz akı olmaya, devam etsinler.

"Peki biz ne yapacağız?"

İyi Parti olarak, elbette, iyi bir sanayi politikası uygulayacağız. İyi tam olarak bizim yaklaşımımızı temsil ediyor. İlk İ, iş birliğini, Y, yatay politikaları, ikinci İ ise, inovasyonu ve ilericiliği temsil ediyor.

İlk İ’miz, iş birliğiydi. İş birliği kavramı ile, kurumların, firmaların, farklı sektörlerin, yani ekosistemin tüm bileşenlerinin, uyum hâlinde çalışmasını kastediyoruz. Sanayi politikası dediğimiz şey, aslında; teknoloji, bilim, ticaret, rekabet, çevre ve istihdam gibi, farklı başlıkları içeren, bir çatı politika alanıdır.

Bu çatıyı oluşturmak için, ilk olarak, “Sanayide Mekânsal Planlama” anlayışını başlatacağız. Ülkemizde çarpık kentleşme sorunu, çok konuşuluyor; ama çarpık, ya da yanlış, sanayi mekânlaşması problemimiz de var. Bunun için, yeni sanayi bölgesi oluşumlarında; “Endüstriyel Kent” vizyonuyla, hareket edecek, mevcut sanayi bölgelerinin ise, daha yeşil olmaları için, gereken yenileme yatırımlarını yapacağız.

Sanayi politikasına, mekânsal yaklaşımımızın, ana bileşenlerinden biri de, “Endüstriyel Simbiyoz” olacak. Yani bir sektörün atıklarını, ya da yan ürünlerini, başka bir sektörün, girdi olarak kullanmasını mümkün kılan, bir planlama yapacak, bu yönde teşvikler tasarlayacağız. Ayrıca yine, iş birliği başlığımız kapsamında; yeni teknolojileri, kamu-üniversite-özel sektör, iş birliği mekanizmaları ile geliştireceğiz.

"Almanya’daki Fraunhofer modelini esas alacağız"

Almanya’daki Fraunhofer modelini esas alacağız. İyi Sanayi Yaklaşımı’mızın tam ortasında, yatay politikalar yer alıyor. Ak Parti iktidarında uygulanan, yanlış politikalarla, Ar-Ge yapma potansiyeli en yüksek firmalarımız bile, müteahhitliğe soyundu. Biz ise, yatay sanayi politikası anlayışımızla; sektörleri ayırmak yerine, her sektörde rekabetçi olmayı ve rekabetçi kalmayı sağlayacak yetkinlikleri, geliştirmeye odaklanacağız.

Yani yatay alanlarda, tüm sektörleri ilgilendiren, ve iş ekosisteminin iyileşmesini amaçlayan, aksiyonlar alacağız. Peki, nedir bu yatay alanlar? Mesela; sanayi 4.0 çözümlerinden faydalanmak ve rekabetçilik kaybı yaşamamak için, dijital altyapıya yatırım yapacağız.

Mesela; internet bağlantısını yaygınlaştırıp, hızlandıracak, aynı zamanda, siber güvenlik konularında, hızlı çözümler üreteceğiz. Mesela; ulaştırma altyapısı yatırımlarımızı, iller arası ticareti ve firmalarımızın, dış pazarlara erişimini kolaylaştıracak şekilde, çok modlu ve modlar arası taşımacılığa yönlendireceğiz.

Ve en önemlisi de; çalışanlarımıza mevcut mesleğinde, farklı yetkinlikler kazandıracak, meslek içi ve yüksek öğrenimi kapsayan, köklü bir eğitim reformu gerçekleştireceğiz.

İyi Sanayi Yaklaşımı’mızın son bileşeni ise, inovasyon odaklı, ilerici bir politika anlayışı olacak.

Biz, İyi Parti iktidarında; elinde sopayla, firmalardan vergi toplayan, ceza kesen, yapılan bağışları beğenmeyen, istediği firmaya, istediği teşviki veren, bu adaletsiz kamu yönetimi anlayışını, terk edip; firmaları yönlendiren, onlara danışmanlık hizmeti veren, kendini, stratejik çözüm ortağı olarak konumlandıran, Türkiye’ye yakışır bir kamu yönetimi anlayışına geçeceğiz. Bunun için de, eldeki tüm verileri kullanan, dijital araçlar geliştireceğiz.

Teşvik programlarını tasarlarken de; hem, teşvik öncesi etki analizi yaparak, daha etkili programlar tasarlayacağız, hem de, teşvik sonrası etki analizleri yaparak, olası hatalardan ders almayı bileceğiz.

Vereceğimiz teşvikler; hem tedarik zinciri boşlukları, hem de, illerimizin yetkinlikleri gözetilerek, bölgesel bazda tasarlanacak.

Böylece; daha dirençli tedarik zincirleri oluşturacağız. İthal girdi bağımlılığını azaltacağız. Sektörel çeşitlenme kanalıyla, bölge ekonomilerinin, kırılganlıklarını azaltıp, istihdam olanaklarını artıracağız. Biz, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmanın, özel sektörsüz olmayacağının farkındayız. Biz, sanayicimizin, girişimcimizin, yatırımcımızın sorunlarının farkındayız. İşte o nedenle; İyi Parti iktidarında, devlet; girişimcilerin, üretmek ve istihdam sağlamak isteyenlerin, hizmetinde olacak!

"Cumhuriyet tarihimizin, belki de en büyük sanayi kalkınmasına imza atacağız"

İyi Sanayi Yaklaşımı’mızla, Cumhuriyet tarihimizin, belki de en büyük sanayi kalkınmasına imza atacağız. Türkiye’yi, dış ticaret açığı veren bu sarmaldan çıkartıp, teknoloji geliştiren, katma değerli ürün üreten, bir üretim üssüne çevireceğiz. Ama belki de en önemlisi; biz, insanların siyasi kimliğine değil, aklına, fikrine ve projelerine itibar edeceğiz.

Buradan sizlere söz veriyorum: İyi Parti’nin her zaman, projeleri olacak. İyi Parti’nin her zaman, çözümleri olacak. İyi Parti’nin her zaman, destekleri olacak. Ama İyi Parti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye değil, ranta karşıyız!

"Çözüm üretmenin birinci koşulu, dertleri bilmektir"

Sarayın duvarlarına hapsolursanız, milletin ne derdi var, bilemezsiniz. Bilmediğiniz dertlere, derman da olamazsınız. İktidarın aksine biz; siyasetimizin merkezine, milletimizi koyduğumuz için, milletimizin dertlerini dinliyor ve çözümler üretiyoruz. Nitekim her hafta, Türkiye’nin önüne, yeni çözümler koymaya devam edeceğiz. Yalnız burada, altını çizmek istediğim, önemli bir nokta var: Biz, ortaya vaat koymuyoruz; biz, çözüm üretiyoruz. “Ben ÖTV’yi kaldıracağım.” dediğinizde, bu bir vaattir. “Ben vergileri düşüreceğim.” dediğinizde, bu bir vaattir. “Ben adil olacağım.” dediğinizde, bu bir vaattir. “Ben şeffaf olacağım.” dediğinizde, bu bir vaattir. Ama, aynı Artagan Projesi’nde yaptığımız gibi; ÖTV’yi hangi kaynakla nasıl kaldıracağınızı, vergileri hangi kaynakla, nasıl düşüreceğinizi söylerseniz; bunlar, artık vaat olmaktan çıkar, çözüm olur.

Mesela; Aynı İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, önerimizde yaptığımız gibi; kuvvetler ayrılığını, adaleti ve hesap verebilirliği, nasıl sağlayacağınızı ortaya koyarsanız; bunlar, artık vaat olmaktan çıkar, çözüm olur.

Mesela; “Okullarda bütün öğrencilerin karnını doyuracağız.” demek, bir vaattir. Ama, aynı Rüzgargülü Projemiz’de yaptığımız gibi; 15 milyon öğrencimize, kahvaltı ve öğle yemeği vermenin, maliyetini ve faydalarını, madde madde ölçüp, ortaya koyarsanız; 15 milyon öğrencinin, sağlıklı beslenmesini sağlamak da, artık bir vaat olmaktan çıkar, çözüm olur.

Mesela; “Sanayiciye destek olacağım.” demek de, yine bir vaattir. Ancak bu desteği, aynı bugün sunduğumuz, İyi Sanayi Yaklaşımı gibi, somut bir planla ortaya koyarsanız; bu da bir vaat olmaktan çıkar, ve bir çözüm olur.

Ez cümle; bizim siyaset anlayışımızda, esas olan çözümdür. Çünkü vaat bir niyet, çözüm ise gerçektir.Milletimiz, artık vaatlerden sıkıldı. Tutulmayan sözlerle, yeteri kadar oyalandı. Milletimiz, artık gerçekleri duymak istiyor. Dertlerinin çözülmesini bekliyor. İşte bu yüzden, millet bizi çağırıyor!

Türkiye’nin İyi ve cesur insanları!

"İyi Parti artık, Türkiye’nin, de facto iktidar partisidir"

Şunu unutmayın ki; iktidar olmak, bir anlayış meselesidir. İktidar olmak, bir iddia meselesidir. İktidar olmak, bir çalışkanlık meselesidir. Ve Rabbim’e şükürler olsun ki; İyi Parti artık, Türkiye’nin, “de facto” iktidar partisidir. Çünkü onlar, milletin içine çıkamazken, biz milletimizle omuz omuzayız. Çünkü onlar, hamasetle, gıybetle, iftirayla, vakit öldürürken, biz çözümlerimizle, projelerimizle geliyoruz. Çünkü onlar yan gelip yatarken, biz canla başla milletimiz için çalışıyoruz.

Biz, artık ufukta görünen seçimlere, aynı iktidardaymışız gibi çalışarak girecek, ve Allah’ın izni, milletimizin de teveccühüyle, iktidar olarak çıkacağız! Çünkü bizim ülkümüz, milletimiz için adalet, bereket ve huzur ülküsüdür.Bizim davamız, cennet vatanımız, cennet kalsın davasıdır. Bizim yolumuz, hak yoludur, hakikat yoludur, millet yoludur. Bizim yolumuz, Ömer’in yoludur! Bu kutlu yolda, Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.