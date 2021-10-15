Bakan Dönmez: Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ne Türkiye Petrolleri’nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Dönmez, Azerbaycan'dan 2024 yılı sonuna kadar 11 milyar metreküplük doğalgaz alımı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dönmez, "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı. BOTAŞ'ın doğalgaz alım fiyatı uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu ve 1300 doların altında" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satışı iddialarını bu haftaki grup toplantısında dile getirmişti.