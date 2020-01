Bloglarında anlattığı aşkları film oluyor

İki grafik tasarımcısının 40 günlük ilişkilerini anlattığı blogları '40 Days of Dating' beyazperdeye uyarlanıyor.

New Yorklu iki grafik tasarımcısı arkadaş Jessica Wash ve Timothy Goodman'ın beraber olmaya karar verip 40 günlük ilişkilerini günü gününe paylaştıkları blog '40 Days of Dating' film olma yolunda.

Blogun film haklarını Warner Bros. satın alırken, yönetmen olarak Michael Sucsy, yazar olarak ise Lorene Scafaria (Nick and Nora’s Infinite Playlist, Seeking a Friend for the End of the World) görevlendirildi.

İki yakın arkadaşın bekar oldukları bir dönemde 40 gün boyunca buluşarak başlattıkları ilişki deneyi internette büyük bir sansasyon yaratmıştı. Walsh ve Goodman her gün buluşarak deneyimlerini ve yaşadıklarını blogta paylaşmıştı.