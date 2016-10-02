Blake Lively ikinci kez anne oldu

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin ikinci bebeği dünyaya geldi.

‘Gossip Girl’ dizisiyle ünlenen Blake Lively, hafta başında New York’ta çocuğunu dünyaya getirdi Aralık 2014’te kızları James’i kucağına alan Blake Lively (29) ve Ryan Reynolds (39) çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti henüz bilinmiyor. Lively’yi doğumdan sonra ilk ziyaret eden ünlü, şarkıcı Taylor Swift oldu.

Lively, ilk çocuğundan sonra annelik hakkında konuşurken şu sözleri sarf etmişti:

“Anneliğin çok zor ve yorucu olduğunu düşünsem de çok şanslıyım. Çocuğunuza baktığınızda size gülüyor, bu durumda başka bir şey yapmak mümkün değil.”

Lively ve Reynolds çift, ‘Green Lantern’ filminin setinde tanıştıktan iki yıl sonra, 2012 yılında evlenmişti.