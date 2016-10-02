T24 LogoT24 Logo
Magazin

Blake Lively ikinci kez anne oldu

Lively’yi doğumdan sonra ilk ziyaret eden ünlü, şarkıcı Taylor Swift oldu

02 Ekim 2016 01:52

Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin ikinci bebeği dünyaya geldi.

‘Gossip Girl’ dizisiyle ünlenen Blake Lively, hafta başında New York’ta çocuğunu dünyaya getirdi Aralık 2014’te kızları James’i kucağına alan Blake Lively (29) ve Ryan Reynolds (39) çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti henüz bilinmiyor. Lively’yi doğumdan sonra ilk ziyaret eden ünlü, şarkıcı Taylor Swift oldu.

Lively, ilk çocuğundan sonra annelik hakkında konuşurken şu sözleri sarf etmişti:

“Anneliğin çok zor ve yorucu olduğunu düşünsem de çok şanslıyım. Çocuğunuza baktığınızda size gülüyor, bu durumda başka bir şey yapmak mümkün değil.”

Lively ve Reynolds çift, ‘Green Lantern’ filminin setinde tanıştıktan iki yıl sonra, 2012 yılında evlenmişti.

ETİKETLER

Blake LivelyGossip GirlSerena

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24