BlackBerry’in yeni telefonu röntgen çekecek

İflasın eşiğine gelen BlackBerry, 4.5 inçlik 1440x1440 çözünürlüğe sahip ekranı olan Passport ismini verdiği telefonu ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere firmanın telefon satışları neredeyse sıfırı görmüştü ama BlackBerry yeni çıkardığı telefondaki ‘röntgen çekme’ özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Radikal’de yer alan habere göre, bir süre önce görücüye çıkan Passport telefonunun açıklanan yeni bir özelliği merak uyandırdı. Yapılan açıklamaya göre Passport akıllı telefon, tıpkı hastanelerdekine benzeyen bir röntgen ışını kullanarak vücut taraması yapabilecek. BlackBerry'den Donny Halliwell da cihazın sağladığı ekran ebatı ve ekran çözünürlüğünün bu iş için biçilmiş kaftan olduğuna değinerek, " Doktor değilim ama insan vücudundaki sorunları net bir şekilde görmek, hastaya teşhis koymanın en önemli adımlarından birisidir. Durumun sağlık ve güvenlik olduğu konularda, tek bir görseli, tüm detayları ile görebilmek paha biçilmez bir durum" dedi.

BlackBerry akıllı telefon sektöründe yerini yeniden almak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Fakat Haziran ayında ürettiği Check Portal sistemi ve de Passport telefon gibi ürünlerin günümüz akıllı telefon pazarında hayatta kalabilmesi için, çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkması gerekiyor.