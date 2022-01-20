Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimleri Koronavirüs nedeniyle durduruldu

Başroldeki Letitia Wright'ın kaza sonucu yaralanmasıyla ara verilen "Black Panther: Wakanda Forever" çekimleri şimdi de ekipteki Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle durdu.

Geçtiğimiz Kasım ayında, başroldeki Letitia Wright'ın sette geçirdiği bir kaza sonucu yaralanması nedeniyle durdurulan 2018 tarihli Marvel filmi Black Panther'in devam filmi "Black Panther: Wakanda Forever"ın çekimleri, iki aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Ancak çekimler bu sefer de filmin oyuncu kadrosunda ve set ekibinde Kovid-19'a yakalanan kişilerin sayısındaki artış nedeniyle durdurulmak zorunda kalındı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, durdurulan çekimlerin ne zaman yeniden başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Filmde Nakia karakterini canlandıran Lupita Nyong'o da Kovid-19'a yakalanan isimler arasında yer alıyor.

Filmin başrol oyuncusu, Kral T'Challa/Black Panther karakterini canlandıran Chadwick Boseman'ın 2020 Ağustos'unda ölmesinin ardından serinin devam filmi, hikâyeyi Boseman olmadan devam ettirecek. Filmin oyuncu kadrosunda Letitia Wright'ın yanı sıra Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Danai Gurira gibi isimler yer alıyor.