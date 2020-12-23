Black Mirror’ın yaratıcısının senaristliği ve yönetmenliğini yaptığı '2020 Bit Artık'tan ilk fragman yayınlandı

Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker'ın 2020 yılı hakkında çektiği sahte belgesel (Mockumentary) "2020 Bit Artık"tan (Death to 2020) ilk fragman yayınlandı.

Hugh Grant'in verdiği bir demeçte, "Charlie Brooker, Netflix için 2020 hakkında bir mockumentary kaleme aldı" ifadelerini kullanarak bir tarih profesörünü canlandıracağını duyurduğu sahte belgeselde, Charlie Brooker senaristliği ve yönetmenliği kendisi yapıyor. Netflix ortaklığıyla hayata geçen yapımda Grant’e eşlik edecek isimler arasında Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti ve Joe Keery yer alıyor.

Sahte belgesel tarzında bir komedi olan "2020 Bit Artık", 27 Aralık 2020 tarihinde Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak.