Black Mirror filminin detayları belli olmaya başladı

28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak bir Black Mirror bölümü/sezonuna ait olduğu düşünülen bir görselin müstakbel bir Black Mirror filminden olduğu kesinleşti.

Play Tuşu’nda yer alan habere göre, Black Mirror: Bandersnatch adı verilen ve interaktif olma ihtimali epey yüksek olan filmin süresinin tam olarak 312 dakika olduğu konuşuluyor. Konu olarak merkezine genç bir yazılımcıyı oturtan film, bu yazılımcının fantastik bir kitabı bir oyuna dönüştürmesinin hikâyesini anlatacak.

Gerçek ve sanal dünyanın adım adım iç içe geçeceği film, Black Mirror evrenine yaraşır bir konu gibi gözüküyor.

Dizinin 4. sezonunun yönetmen kadrosunda yer alan David Slade imzasını taşıyan filmin başrolünde Dunkirk ile tanınan Fionn Whitehead yer alıyor. Yüksek ihtimalle White Christmast adında bir Noel özel bölümü olacak ve süresi dolayısıyla filme dönüşen Black Mirror: Bandersnatch, 5. sezon öncesinde karşımıza çıkacak.