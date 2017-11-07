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Kültür-Sanat

Black Front ve Emil Saparevski Dorock Taksim'de buluşuyor

Sınırlı sayıda 150 adet basılmış olan plak ile Emil Saparevski'nin çalışmaları, etkinlikte satışa sunulacak

07 Kasım 2017 16:14

Türkiye'nin tek endüstriyel metal grubu Black Front ve ressam / dövme sanatçısı Emil Saparevski, "Totalitar" isimli etkinlikte buluşuyor. Dorock Taksim’de yapılacak plak lansman konseri ve sergi etkinliği 15 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de yapılacak.

Etkinlikte, Black Front'un "We March" isimli yeni 12" Picture Disc EP'sini tanıtacağı bir canlı performans ile beraber Emil Saparevski'nin bu etkinliğe özel hazırladığı illüstrasyonlarını içeren bir sergi yer alacak.

Sınırlı sayıda 150 adet basılmış olan bu plak ile Emil Saparevski'nin çalışmaları, etkinlikte satışa sunulacak.

 

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