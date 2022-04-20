Blac Chyna'nın avukatı: Kardashianlar, müvekkilimin realite şovunu bitirmek için komplo kurdu

Rob Kardashian’ın eski sevgilisi ve kızının annesi model Blac Chyna'nın, Kardashian ailesine ve Kylie Jenner'a açtığı; saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibar zedelemeyi de kapsayan 108 milyon dolarlık davanın jüri seçimi başladı.

Rob Kardashian duruşmaya katılmazken, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner ve Kylie Jenner ile davayı açan Blac Chyna, annesi Tokyo Toni ve avukatı Lynne Ciani ile birlikte salondaydı.

AP'de yer alan habere göre; Blac Chyna'nın avukatı Lynne Ciani, Kris Jenner'ın, çiftin reality şovu Rob & Chyna'yı iptal etmeye zorladığını; Blac Chyna'yı, eski sevgilisi Rob Kardashian'ı fiziksel olarak taciz etmekle suçladığını söyledi.

Programın kanal tarafından, çift ayrıldığı için bitirildiğini savunan Kardashian- Jenner ailelerinin avukatı Michael G. Rhodes, "'Rob ve Chayna'nın reality şovu, Kardashianlar'ın entrikaları yüzünden değil; çift ayrıldığı için kanal tarafından bitirildi" dedi. Kris Jenner'ın, 'ailenin sıfırdan inşa ettiği devasa imparatorluğu yönettiğini' söyleyen avukat Rhodes, Kim Kardashian'ı ise 'dünyanın en iyi ünlü insanlarından biri' olarak nitelendirdi.

Kardashian- Jenner ailesinin avukatı Michael Rhode, Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ndeki jüri seçimi sırasında, jüri adaylarına ailenin reality şovu ile ilgili herhangi bir fikirlerinin olup olmadığını sordu. c

Birçok jüri adayının bulunduğu seçim sürecinin ardından, duruşma için sekiz erkek ve sekiz kadından oluşan bir panele karar verdi.