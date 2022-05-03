Blac Chyna, Kardashian ailesine açtığı 100 milyon dolarlık karalama davasını kaybetti

ABD’de mahkeme, Kardashian ailesini kendisini karalamakla ve iptal edilen televizyon programında müdahale etmekle suçlayan televizyon yıldızı Blac Chyna’yı açtığı 100 milyon dolarlık davada haksız buldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, reality yıldızı aile Kardashian’lardan Rob Kardashian ile bir dönem olaylı birliktelik yaşayan Blac Chyna, Kardashian ailesine 100 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.

Los Angeles’ta görülen mahkemeye Kim Kardashian, Kris Jenner, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner neredeyse tüm duruşmalarda yer aldı.

Verilen ifadeleri değerlendiren jüri üyeleri, yaklaşık 10 saatlik bir karar sürecinin sonunda Kardashian ailesinin hazırlanan Rob&Chyna programı yöneticilerine Chyna’nın Rob’a fiziksel olarak istismar ettiğini söylemekte haksız olduğunu belirlese de bunun programın geleceğinde etkisi olmadığı sonucuna vardı. Chyna’nın kariyerinin Kardashian’lar nedeniyle etkilenmediği belirtildi.

Programın yayınlanacağı E Network yöneticileri, ifadelerinde programın sonlanma sebebinin ilişkinin bitmesi olduğunu, Kardashian’ların eylemleriyle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Chyna’nın avukatları, mahkeme kararına itiraz edileceğini söyledi.

Chyna’nın 2016 yılında o dönemki nişanlısı Rob Kardashian’a saldırdığı, kafasına silah tuttuğu iddia ediliyor.