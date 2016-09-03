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Kültür-Sanat

Björk'ün 'Sanal Gerçeklik' sergisi Avrupa'ya geliyor

"Björk Digital" sergisi 1 Eylül - 23 Ekim arasında ziyaret edilecek ayrıca Björk, bu ay Londra'da iki özel konser de verecek

03 Eylül 2016 00:31

İzlandalı sanatçı Björk tarafından hazırlanan sürükleyici sanal gerçeklik sergisi Londra'da kapılarını açıyor.

Londra'da bulunan ünlü Somerset House binası, Björk, görsel sanatçılar ve programcılardan oluşan bir ekip tarafından üretilen dijital ve video eserlerin yer aldığı bir sergi olan 'Björk Digital'in Avrupa prömiyerini ev sahipliği yapıyor.

Sergiyi ziyaret edenleri son sanal gerçeklik uygulaması olan "Virtual Reality" gözlükler bekliyor. Organizatörlerin söylediğine göre Björk bu uygulamanın benzersiz,özel ve tiyatral bir deneyim olduğuna inandığını söylüyor.

Björk, 20 yıldan uzun süren müzik, performans ve moda kariyerinde cesur yaklaşımlarıyla bilinen bir sanatçı. Sergi kendi ülkesindeki çorak, rüzgarlı manzaradan tutunda  Björk'un kendi söylediği şarkısı "Mouthmantra"yı seslendirmesi gibi ilginç kısımlardan oluşuyor.

"Björk Digital" sergisi 1 Eylül - 23 Ekim arasında ziyaret edilecek ayrıca  Björk, bu ay Londra'da iki özel konser de verecek.

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