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Kültür-Sanat

Bjork: Müzik ve sinema sektöründe cinsiyetçilik yapılıyor

Bjork, “Bir kadın olarak istediğimi yapabiliyorum ama bu aslında eşine rastlanmayan bir durum. Örneğin müzik gazeteciliği gerçekten maço. Bir erkek kulübü gibi” dedi

01 Haziran 2016 17:41

İzlandalı sanatçı Bjork, müzik ve sinema sektöründe cinsiyetçiliğe tepki gösterdi.

‘Bjork Digital’ adlı sergisinin Avustralya’daki açılışında konuşan Bjork, çok şanslı hissettiğini, ancak kendisinin de kariyerinde cinsiyetçiliğe maruz kaldığını söyledi.

Bjork, “Bir kadın olarak istediğimi yapabiliyorum ama bu aslında eşine rastlanmayan bir durum. Örneğin müzik gazeteciliği gerçekten maço. Bir erkek kulübü gibi” dedi.

Kariyerindeki tek sinema tecrübesini 2000’de yayınlanan ve Lars von Trier’in yönettiği ‘Dancer in the Dark’ta yaşayan Bjork, “Aktrislerin neler yaşadığına inanamadım. Kabus gibi davranıyorlar. Kadınlar yaşlandığında oynayacakları bir film ya da söyleyecekleri söz bırakılmıyor. Erkekler yaşlanabilir ama kadınlar yaşlanamaz” dedi.

 

 

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