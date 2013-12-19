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Kültür-Sanat

Bizimkiler dizisinin yazarından yeni tiyatro oyunu

'Bizimkilerin' yazarı Umur Bugay’ın kaleminden erkek-kadın halimizi sahneye yansıtan 'Kader Kısmet Oyunu' adlı yeni oyunu Sivas Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek

19 Aralık 2013 15:05

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), tiyatro seyircisiyle buluşturduğu "Yunus Emre" adlı oyunun turnesi devam ederken,  90’lı yılların efsane dizisi “Bizimkilerin” yazarı Umur Bugay’ın kaleminden erkek-kadın halimizi sahneye yansıtan “Kader Kısmet Oyunu” adlı yepyeni bir oyunla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Doğan Yağcı’nın rejisi ile 19 Aralık Perşembe günü saat. 19:30’da seyircisine perde açacak olan oyun, aynı zamanda uzun yıllar sonra Anadolu seyircisini “kabera” tarzı bir oyunla buluşturacak.

Günlük yaşamın içinden 7 ayrı kadın ve erkek hikayesini içinde barındırarak, seyredenleri güldüren, güldürdükçe “vay bizim” halimize dedirtecek oyunda; Filiz Demiralp, Ozan Kalkan, Özge Günay, Volkan Gündüz ve Filiz Uysal rol alıyor.

Oyunun yönetmeni Doğan Yağcı’nın, “Bir kadın, bir erkek. İçimizden birileri. Bizler, sizler için hazırladık bu yaşamdan kesitleri. Söylediğimiz gibi bakıp da göremediğimiz şeyleri yaşamın eleğinden geçirerek sunuyoruz. Eğlenecek, zaman zaman da hüzünlenecek, kızacak ama mutlaka ve mutlaka bir şeyler bulacaksınız kendinizde” diyerek özetlediği oyun, 20 Aralık Cuma günü saat 19:30’da, 21 Aralık Cumartesi günü ise saat 14:00 ve 19:30’da perdelerini açacak.
 

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