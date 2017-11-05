"Bizim yakalayıp attığımız FETÖ'cüleri Erdoğan belediyede işe aldı"

CHP İstanbul Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek, “1994’te Deniz Kuvvetleri’ndeydik. Böyle üç tane kurmay binbaşı yakaladık bir astsubay imamdan talimat aldığının görüntülerini attık. Ne yazık ki bir ay içinde o dönemin siyasi iktidarları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda daha üst görevlerle işe alındılar" iddiasında bulundu.

CHP'li Çiçek, CRI Türk Fm’de Tuğçe Akkaş’ın konuğu oldu. Çiçek, CHP’nin erken seçim çağrısı, İYİ Parti’nin kuruluşu ve Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bütün sıkışan demokrasilerde esas çözümün seçim olduğunu belirten Çiçek, “Bunu geçmişte siyasi iktidar hep vurgulamıştı ancak mevcut duruma baktığımızda iktidar partisi içinde belediye başkanları da dahil bir yenilenme, değişme, düşüşü durdurma yönünde çaba var. Belediye başkanlarını istifaya zorlamak da bu çabaların en somut göstergesi, bunu kendi örgütlerinde de görüyoruz. İktidar partisinin sonuna kadar erken seçim çağrılarına direneceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Adres gösterme şansı bulduk"

CHP’li Çiçek, İYİ Parti’nin kuruluşunu da değerlendirdi. Çiçek konuşmasında şunları kaydetti:

“İYİ Parti, yeni parti toplumda bir umut doğurdu, biz isteriz ki AK Parti’nin hatalarını, kusurlarını gören hukuksuzluk ve adalet mağduru insanlarımız bu işi savunan samimi olan Cumhuriyeti kuran ve de adalet için 25 gün yürüyen, kurultaylar yapan CHP’ye doğrudan oy vermeleri. Bu birinci tercihimiz ama değişik nedenlerle algı operasyonlarının esiri olarak bu kararı alamayanlara da ‘kime verelim?’noktasında özellikle merkez sağda ‘işte bakın yeni parti kuruldu, bize vermeyecekseniz oraya verin’ diye adres gösterme şansını bulduk.”

“Onurlu, samimi bir duruş sergilemesini istiyoruz"

Çiçek “Aytun Çıray’ın ardından CHP’den başka isimlerin istifası söz konusu olabilir mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Sanmıyorum çünkü CHP tek başına iktidar için mücadele eden bir parti. Türkiye’yi yönetemeyen, dostlukları, komşuları düşman yapan, Irak’ta Suriye’de çıkmaza giren bir dış politikadan çark eden, her zaman aldatılan, kandırılan bu iktidardan görevi devralmak için mücadele edeceğiz. Dolayısıyla İYİ Parti’den de burada onurlu, samimi bir duruş sergilemesini istiyoruz, bekliyoruz."

“Deniz Kuvvetleri'nden atılanlar İstanbul Belediyesi'nde işe alındı"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1980 yılından itibaren yabancılara çalışan, ajanlık yapan insanları, din sömürüsüne teslim olmuş, bilim ve çağdaş değerleri reddeden kişileri ayıklamak için çok mücadele verdiğini kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek şunları söyledi:

“Somut olduğu için paylaşıyorum, 1994’te Deniz Kuvvetleri’ndeydik. Böyle üç tane kurmay binbaşı yakaladık bir astsubay imamdan talimat aldığının görüntülerini attık. Ne yazık ki bir ay içinde o dönemin siyasi iktidarları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda daha üst görevlerle daha yüksek maaşla işe alındılar. Tabii kumpas davalarıyla birlikte Silahlı Kuvvetleri’nin içindeki FETÖ’cüleri ayıklama süreçleri tıkandı çünkü bu konudaki çalışmaları ifşa edildi, sistem çökertildi ve bu süreci kontrol eden Silahlı Kuvvetlere FETÖ’cülerin sızmasını engelleyen istihbarata karşı koymuş birimleri pasifize edildi. Psikolojik harekât birimleri kapatıldı ve bir noktada Türk Silahlı Kuvvetleri köreltildi ve 15 Temmuz’a hükümetin çalışmalarıyla gelmiş olduk.”

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tayyip Erdoğan seçilmişti.